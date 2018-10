Anmeldephase für Kitas läuft - das sollten Eltern wissen

Lüdenscheid - In allen Lüdenscheider Kindertageseinrichtungen werden noch bis zum 15. November die Anmeldungen für das nächste Kindergartenjahr entgegengenommen, das am 1. August 2019 beginnt. Darauf weist die Stadt in einer Pressemitteilung hin.

Die Eltern können ihren Nachwuchs direkt in den Kindertageseinrichtungen anmelden und sollten die Kinder dabei mitbringen. Damit sich die Mitarbeiterinnen vor Ort genügend Zeit nehmen können, empfiehlt es sich, vorher telefonisch einen Termin zu vereinbaren.

Viele Kitas bieten einen „Tag der offenen Tür“ an, um Eltern die Einrichtung zu zeigen. An diesem Tag werden auch die Anmeldungen entgegengenommen. Entsprechende Termine können in den jeweiligen Kitas ebenfalls telefonisch erfragt werden.

In 44 Kindertageseinrichtungen werden zurzeit insgesamt rund 2 500 Kinder betreut. Das Angebot umfasst die Betreuung von Kindern im Alter von vier Monaten bis zur Einschulung. Ein Teil der Plätze wird zum 1. August 2019 frei und ist wieder zu besetzen.

Der Großteil der Lüdenscheider Kindertageseinrichtungen bietet die gemeinsame Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern an. Bei der Suche nach entsprechenden Betreuungsplätzen sollten Eltern die Kindergärten in ihrem Einzugsbereich oder ihre Wunscheinrichtungen ansprechen.

Diesbezüglich steht auch die Awo-Kita Kinderplanet mit ihren heilpädagogischen Gruppen zur Verfügung. Nachfragen zu den Anmeldungen können bei der Leiterin Preethi Severloh an der Bahnhofsallee 26 gestellt werden. Die Einrichtung in Schürfelde ist nicht mehr in Betrieb.

Die neue SOS-Kita Pfützenspringer (bisher Katholische Kita St. Hedwig, Hüttenberg) betreut die Kinder während der Sanierungsphase des Gebäudes an der Parkstraße 158a. Ebenso werden die Kinder der städtischen Kita Lenneteich bis auf Weiteres in der ehemaligen Friedensschule, Freiherr-vom-Stein-Straße 50, betreut. Die Anmeldungen sind jeweils an den Ersatzstandorten vorzunehmen. Außerdem werden in den städtischen Kindertagestätten/Familienzentren Gevelndorf und Hebberg Plätze für Schulkinder in Hortgruppen angeboten.

Über die Vergabe der Plätze entscheidet der Rat der Tageseinrichtung, dem Erzieherinnen, Eltern und Vertreter des jeweiligen Trägers angehören. Dabei können verschiedene Entscheidungskriterien wie beispielsweise Alter des Kindes, Wohnbereich oder Berufstätigkeit der Eltern eine Rolle spielen. Die Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen hingegen ist nicht maßgeblich.

Die Auswahlverfahren werden bis zum Jahresanfang dauern. Ab dem 8. Januar 2019 erhalten die Eltern schriftliche Benachrichtigungen. Sollte ein Kind in der ersten Runde zunächst nicht berücksichtigt werden können, besteht die Möglichkeit, noch im Nachrückverfahren einen Platz zu erhalten. Da dies in der Regel einige Wochen in Anspruch nehmen kann, sollten Eltern frühestens Anfang April Kontakt zum Fachdienst Jugendamt-Kindertageseinrichtungen aufnehmen, falls ihr Kind bis dahin noch keinen Platz erhalten hat. Erst dann gebe es einen verlässlichen Überblick über noch zu besetzende Kindergartenplätze, die dann vermittelt werden können.