Verborgene Talente werden gesucht

Lüdenscheid - Filmreif küssen, tausend dramatische Theater-Tode sterben, eine Ziege durch einen Feuerreifen springen lassen, Headspins wie ein Break-Dance- Star abliefern, zeichnen, singen oder etwas auch immer – „Jeder kann irgendetwas besonders gut“ heißt es seitens des Kulturhausteams mit Blick auf die Traditionsveranstaltung „Warten auf das Stadtfest“. Gewartet wird in diesem Jahr am Donnerstag, den 7. September, ab 19.30 Uhr im Garderobensaal des Kulturhauses.

„Warten auf das Stadtfest“ ist wieder auf der Suche nach verborgenen Talenten, die man auf die Bühne und ins Rampenlicht bitten kann. Inzwischen hat das Ereignis am Vorabend der Stadtfesteröffnung bereits Kult-Status erlangt. Und auch der sonst als sehr genau bekannte Stadtkämmerer Karl Heinz Blasweiler lässt als Moderator an diesem Abend „Fünfe grade sein“.

Geboten werden soll wieder ein vergnüglich-bunter Abend von Lüdenscheidern für Lüdenscheider. Auch für diese Ausgabe des Warteabends sucht das Kulturhaus nach lokalen Stars und Sternchen. Bewerbungen mit Beiträgen von maximal zehn Minuten Dauer können ab sofort unter Angabe des Namens, Kontakts und der jeweiligen Begabung bis zum 1. August an kulturhaus@luedenscheid.de geschickt werden. „Und dann zählt, was im Showbiz sogar in Hollywood gilt: Don’t call us, we call you“, so Kulturhausleiterin Rebecca Egeling. Neben Ruhm und Ehre sowie einen Backstage-Blick winken jedem Teilnehmer zwei Freikarten für eine Kulturhaus-Produktion nach Wahl.

Für die Veranstaltung „Warten auf das Stadtfest“ gibt es Karten zu Preisen von vier Euro plus zehn Prozent Vorverkaufsgebühren an der Theaterkasse des Kulturhauses und – nach Vorrat – noch an der Abendkasse vor der Veranstaltung. An der Abendkasse gilt ein erhöhter Eintrittspreis.