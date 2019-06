Anlieger wundern sich über Arbeiter in Schutzanzügen - Asbestverdacht an Brücke!

Lüdenscheid – Anlieger wunderten sich über die Bauarbeiter in Schutzanzügen. Die erzählten etwas von einem Asbestverdacht. Den gibt es wirklich. Die Schutzkleidung hatte damit aber wohl nichts zu tun.

Nächster Asbestverdacht in Lüdenscheid: Bei den Sanierungsarbeiten an der Eisenbahnbrücke an der Straße Zum weißen Pferd fanden Bauarbeiter verdächtige Materialen. Die Stadt bestätigte auf Anfrage den Fall.

Bislang gebe es aber keine Bestätigung, dass an der Brücke tatsächlich Asbestfasern verbaut wurden. Vorsichtsmaßnahmen wie am Rathaustunnel, wo sich der Verdacht mittlerweile bestätigt hat, wurden noch nicht ergriffen.

„Es wurden bereits zwei Prüfungen durchgeführt, bei denen jedoch keine Asbestbelastung festgestellt wurde. Das Ergebnis einer dritten Probe steht noch aus“, erklärt Stadtsprecherin Marit Schulte. Man rechne damit frühestens in der kommenden Woche und werde dann die Öffentlichkeit informieren.

+ Die Brücke ist für den Verkehr gesperrt. Fußgänger können sie aber queren. © Cedric Nougrigat Asbest gilt als krebserregend. Wird bei öffentlichen Baumaßnahmen Asbest gefunden, muss es entfernt und aufwendig entsorgt werden. So lange das Mineral in gebundener Form vorliegt und nicht aufgebrochen wird, besteht allerdings keine Gesundheitsgefahr.

Das ist auch der Grund, warum der Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) als Bauherr der Maßnahme keine Absperrung vorgenommen hat. „Die Verdachtspunkte befinden sich im unteren Teil der Brücke. Hier kann gefahrlos weitergearbeitet werden“, sagt Stadtsprecherin Schulte.

Die Brücke passieren dort lediglich die Regionalbahnen auf ihrem Weg zum Lüdenscheider Bahnhof. Publikumsverkehr gibt es aber auf der Überführung, wo derzeit ein schmaler Fußweg die Straße Zum Weißen Pferd mit der Mathildenstraße verbindet. Für den motorisierten Verkehr ist die Brücke während der Sanierungsarbeiten komplett gesperrt.

Anlieger hatten sich in der Redaktion gemeldet, weil ihnen in der vergangenen Woche Bauarbeiter in Schutzanzügen verdächtig vorkamen. Darauf angesprochen, hatten die Arbeiter auf den Asbestverdacht verwiesen, der nun auch durch die Stadt bestätigt wurde. Allerdings führten sie zum besagten Zeitpunkt Sandstrahl-Arbeiten durch, was eine plausible Erklärung für die Schutzkleidung ist.