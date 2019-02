Anlieger startet Online-Petition gegen Lüdenscheider Baugebiet

Natürlich melden sich da die Anwohner.

Warum sollte ich auf die Idee kommen, eine Petition zu starten, um eine Thema was mir am Hintern vorbei geht?

Wenn es mich betreffen würde, würde ich mich auch dagegen wehren. Ich will nicht, das meine Aussicht verbaut wird (was zum Glück nicht möglich ist).