Anlieger-Beschwerde: Müll, Dreck und eine fehlerhafte Einstufung im Olpendahl

Von: Thomas Machatzke

Zwischen Blumenkübeln und Bürgersteig ist zu wenig Platz für die Kehrwagen - hier verdreckt die Gosse regelmäßig. © Cornelius Popovici

Die SPD bringt in einem Antrag Ideen für die Verkehrsberuhigung der Straße „Im Olpendahl“ ein. Die Anwohner klagen noch über ganz andere Probleme.

Lüdenscheid – Die Straße „Im Olpendahl“ ist eine durchaus besondere Straße in Lüdenscheid. Sie ist zwar zum einen inzwischen eine klassische Anlieger-frei-Straße in Zeiten des A45-Durchgangsverkehrs in der Stadt. Mit anderen Worten: Viele würden hier zwischen den Autobahn-Ausfahrten Lüdenscheid Nord und Lüdenscheid gerne „abkürzen“, dürfen das aber nicht.



Andererseits ist eine Anlieger-frei-Regelung in dieser Straße im Ortsteil Wehberg nicht so leicht umzusetzen. Im Olpendahl gibt es ein beliebtes Möbelhaus, einen nicht weniger beliebten Imbiss. Es gibt das polnische Spezialitäten-Geschäft Lukullus und direkt daneben das Traditionsgeschäft Sasse – für Bürofachbedarf das letzte seiner Art in der Stadt. An der Straße gibt es drei Kindergärten und eine Grundschule, in den verzweigten Nebenstraßen die Gesamtschule, die mehr Schülerinnen und Schüler hat als jede andere weiterführende Schule in der Stadt. Und auf dem Gesamtschul-Gelände steht die zweitgrößte Dreifachturnhalle der Stadt und eine moderne Kunstrasen-Anlage direkt daneben. Kurzum: Ein Mekka des Vereinssports im Tischtennis, Rhönradturnen, Handball und Fußball. Dazu kommt das CVJM-Jugendzentrum Audrey’s.



Wo es so viele Anliegen gibt, ist es nicht leicht, eine Anlieger-frei-Regelung durchzusetzen. Die SPD-Fraktion im Stadtrat weiß das. Sie bringt für den Bau- und Verkehrsausschuss am Mittwoch nun einen Antrag ein, mit dem zumindest dieser fließende Verkehr der vielen Anlieger ein wenig vorsichtiger fließen soll. Der Rat der Stadt soll die Verwaltung beauftragen, zu prüfen, ob eine Reihe von Maßnahmen hilfreich dabei sein könnte, um eine Verkehrsberuhigung im Olpendahl herbeizuführen.



Die Ideen der Sozialdemokraten: eine Erstellung von Querungshilfen, die Verschmälerung der Einfahrt der Kreuzung Am Weiten Blick/Im Olpendahl, der Bau von Berliner Kissen oder das Aufstellen von weiteren Pflanz-kübeln zur Verengung der Fahrbahn. Bis zum 15. März wünscht sich die SPD-Fraktion Antworten von der Verwaltung.



Die SPD spricht von 1,4 Kilometern, denen durch die hohe Frequentierung durch Kinder und Jugendliche verkehrspolitisch eine besondere Bedeutung zukomme. Anwohner, so SPD-Ratsherr Manuel Bunge, würden häufiger darüber klagen, dass das „Tempo 30“ nicht eingehalten werde.



Ein Vorschlag der SPD lautet, die Einfahrt zur Kreuzung Am Weiten Blick/Im Olpendahl schmaler zu gestalten, um die Situation auf der Straße Im Olpendahl weiter zu entschärfen. © Cornelius Popovici

Bunge greift damit ein Problem der Straße auf. Anwohner Martin Powierski hatte schon länger zahlreiche Kritikpunkte angebracht, sodass es im vergangenen Frühjahr ein Treffen mit Manuel Bunge auch Vertretern des STL vor Ort am Wehberg gegeben hatte.

„Das Thema Straßenverkehr ist wie gehabt. Illegaler Durchgangsverkehr wird von der Polizei in homöopathischen Maßstab sanktioniert“, stellt Powierski fest, „in der letzten Stadtteilkonferenz wurde die Installation von Berliner Kissen vorgebracht. Soll von der Stadt geprüft werden. Zu mehr war die Straßenverkehrsplanung nicht bereit und ist der Meinung, alles was möglich ist, getan zu haben. Meiner Meinung gibt es noch genug Maßnahmen baulicher Art, um den illegalen Durchgangsverkehr zu reduzieren.“ Der neue SPD-Antrag dürfte Powierski in diesem Kontext immerhin gefallen.

Müll, Dreck und eine fehlerhafte Einstufung durch die Stadt

Die Straße Im Olpendahl ist in vielerlei Hinsicht schwierig. Neben Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und der Verbannung des Durchgangsverkehrs wünscht sich Anwohner Martin Powierski auch, dass die Stadt ihren Pflichten zur Straßenreinigung nachkommt. Powierski hat Anwohner ins Boot geholt, hat viele Fotos gemacht, die unter anderem vermüllte Bushaltestellen, aber auch im Bereich der Blümenkübel eine nicht gereinigte Straßengosse zeigen.

„Wie Bilder über einen längeren Zeitraum dokumentieren, kommt die Stadt den Pflichten aus der eigenen vom Rat beschlossenen Straßenreinigungssatzung anscheinend nicht nach. Die außergewöhnlichen Verunreinigungen bleiben über Nacht liegen und verschmutzen dann mit der Zeit auch den Bereich der Straße.“



Dazu kritisiert Powierski die Einstufung der Straße in der Straßenreinigungssatzung der Stadt: „Bisher ist die Straße nach Straßenreinigungssatzung in Klasse 3 als Straße des überörtlichen Verkehrs und Geschäftsverkehrs eingestuft“, stellte er fest, „nach der gültigen Straßenreinigungssatzung werden die Straßen in Lüdenscheid nach ihrer überwiegenden Verkehrsbedeutung eingestuft. Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat beschlossen, die Straße Im Olpendahl in eine Anlieger-frei-Straße umzuwidmen. Somit ist die überwiegende Verkehrsbedeutung geändert worden – und diese Änderung muss sich auch in der Einstufung in Reinigungsklassen in der Straßenreinigungssatzung wiederfinden.“