Angst vor Taifun: Lüdenscheider Pfadfinder in Südkorea evakuiert

Von: Olaf Moos

Teilen

Luke Groll (links) aus Lüdenscheid und seine Pfadfinder-Freunde sind in Seoul in Sicherheit. © Luke Groll

Das Welttreffen der Pfadfinder in Südkorea – das „Jamboree 2023“ – wird für den Lüdenscheider Luke Marten Groll sicher unvergesslich bleiben. Der 14-Jährige war dabei, als zehntausende von Pfadfindern nach einer Taifun-Warnung am Dienstag ihre Zelte nahe der Stadt Buan abbauen mussten und mit Bussen in Ausweichquartiere gebracht wurden.

Lüdenscheid - Am Mittwoch erreichte unsere Redaktion den Jugendlichen telefonisch in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. „Alles okay hier, mir geht es gut!“

Der Kurzbericht des Pfadfinders aus Lüdenscheid klingt weniger dramatisch als die Meldungen über eine eilige Evakuierung wegen eines nahenden tropischen Wirbelsturms befürchten ließen. Luke Marten Groll klingt gelassen, wenn er erzählt: „Wir wurden sehr schnell über unsere Abreise informiert. Es war mehr eine geordnete Verlegung als eine Evakuierung.“



Zusammen mit seiner 37-köpfigen Gruppe, der „Jamboree Unit C1 NRW“, machte sich der 14-Jährige per Bus auf den Weg nach Seoul und bezog dort ein Studentenwohnheim einer Universität. „Wir haben schon ein klassisches südkoreanisches Konzert besucht und werden auch an den restlichen Tagen hier ein volles Programm haben“, berichtet Luke. Er sei „mit vielen Deutschen und einer spanischen Unit“ in dem Wohnheim untergekommen.



Von dem Taifun „Khanun“, dessen Heranrücken die Behörden zum Abbruch des Welttreffens der Pfadfinder veranlasst hat, habe er „überhaupt nichts mitbekommen“, sagt der Lüdenscheider. „Wir hatten nur einmal ein bisschen Regen und ansonsten wunderschönes Wetter.“ Doch die Verantwortlichen nahmen die Bedrohung durch einen Wirbelsturm sehr ernst. Nach Agenturmeldungen wurden eilig mehr als 1000 Busse bereitgestellt. Die Polizei und Spezialkräfte der südkoreanischen Armee begleiteten die Transporte, unter anderem mit Hubschraubern.



Lukes Eltern durften nach der ersten Alarmmeldung aus dem fernen Asien aufatmen. Marion und Andreas Groll hielten sich mit Telefonaten und WhatsApp-Nachrichten über das Wohlergehen ihres Sohnes ständig auf dem Laufenden. Er ist Mitglied im Pfadfinderstamm der Pfarrei St. Medardus, Teil der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG), dem größten Pfadfinderverband in Deutschland. Damit vertritt er seinen Stamm derzeit als einziger Lüdenscheider auf dem „Jamboree 2023“ in Südkorea.



Für die Teilnahme an dem Welttreffen, zu dem Luke Marten Groll am 19. Juli aufgebrochen ist, mussten seine Eltern übrigens eine „Extrawurst braten“ lassen. Denn das „Jamboree“ dauert länger als die Sommerferien in NRW. Marion Groll sagt: „Wir haben für Luke eine Schulbefreiung organisiert.“



Am Montag will sie ihren „Weltenbummler“ vom Flughafen abholen.