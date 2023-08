Angst nach Lkw-Unfall am Vogelberg: „Wann endlich reagiert die Stadt?“

Von: Thomas Machatzke

Die Bürgerinitiative wünscht sich weiter umfangreiche Kontrollen des Lkw-Durchfahrtsverbots. Sebastian Wagemeyer und das Brückenbauerbüro stimmen dieser Forderung der BI vollauf zu. © Cornelius Popovici

Die A45-Bürgerinitiative hat sich kürzlich mit einem Schreiben ans Brückenbauerbüro gewandt, um auch nach der Einführung des Lkw-Durchfahrtsverbots weiter Druck zu machen und Dinge zu optimieren (wir berichteten). Nun hat das Brückenbauerbüro reagiert und zu den Anregungen der Bürgerinitiative Stellung genommen.

Lüdenscheid – Über die Antworten freut sich die Bürgerinitiative natürlich, doch weitere Optimierungen wünscht sie sich auf jeden Fall. Der Blick geht diesmal gen Vogelberg: Peter Becker als sehr aktives BI-Mitglied stellt fest: „Da ich selbst Anwohner des Buschhauser Weges bin, habe ich natürlich auch als Privatperson ein großes Interesse daran, dass die Auswirkungen der Autobahnsperrung in meinem Wohngebiet Vogelberg so gering wie möglich gehalten werden.

Weiterhin fahren Pkw mit auswärtigen Kennzeichen über den Buschhauser Weg, nutzen diesen als google-maps-geführten Bypass zur Umgehung von Staus auf der Bedarfsumleitung. Obwohl der Lkw-Transitverkehr hier fast gänzlich eingestellt ist, gibt es Lkw-Fahrer, die die Wohnstraße als Abkürzung nehmen.“



Gerade die Pkw fahren hier (alle Kennzeichen vertreten) laut Becker oft viel zu schnell durch die Tempo-30-Zone. „Alle Versuche (E-Mails an Ordnungsamt, Bürgermeister oder Brückenbauerbüro) zur Mäßigung des fließenden Verkehrs haben so gut wie keinen Erfolg erzielt. Einzig die Aufrechterhaltung der Anliegerbeschränkung für den gesamten Vogelberg, die erst mit der Sperrung der Altenaer Straße rund um die Sprengung der Brücke begonnen hat, sollte zu einer Reduzierung der Nichtanlieger führen“, stellt Becker fest, „ein Nachweis darüber kann aufgrund fehlender Daten nicht erbracht werden. Tempokontrollen haben meines Wissens nur einmal im Jahr 2022 vormittags zwischen 10 und 11 Uhr im Buschhauser Weg durchs Ordnungsamt stattgefunden. Kontrollen zum Lkw-Durchfahrtsverbot über 3,5 Tonnen oder zur Einhaltung der Anliegerbeschränkung konnten bislang nicht festgestellt werden.“



Angst nach Lkw-Unfall am Vogelberg: „„Wann endlich reagiert die Stadt?“

Becker schildert sehr konkret, wie der Verkehr in diesem Bereich widerrechtlich weiterläuft. „An den Zebra-Streifen-Übergängen kommt es oft zu gefährlichen Situationen, wenn Fahrer Fußgänger nicht wahrnehmen und einfach weiterfahren“, erklärt er, „auch hier haben Appelle an die Stadt nicht dazu geführt, dass Schülerlotsen eingesetzt werden. In zweieinhalb Wochen startet das neue Schuljahr und es werden daher wieder viele i-Dötzchen unterwegs sein, die hier im Buschhauser Weg absolut gefährdet sind. Meine Anregungen zur Anbringung von Berliner Kissen (vor der Einmündung des Wauertsiepen in den Buschhauser Weg) und in Höhe des Hauses Nummer 284 Buschhauser Weg zur Temporegulierung wurden bislang vom Ordnungsamt mit der Antwort ‚in Prüfung‘ unbefriedigend beantwortet. Wieso befinden sich im oberen Teil des Buschhauser Weges vom Spielplatz bis hinunter zur Einmündung des Oberen Worthhagens seit Jahren drei Bereiche mit Berliner Kissen und im unteren Teil nicht? Die Argumente der Behinderung des Winterdienstes können nicht ziehen. Und ist der Schulbereich nicht so gefährdet wie ein Spielplatzgebiet?“



Beckers Vorwurf: Die Stadt sitze das Problem aus. „Muss erst ein Unfall passieren, damit reagiert wird?“, fragt er rhetorisch, „vielleicht nutzt das ja auch nichts, um Beamte dazu zu bringen, aktiv zu werden. Am 13. Februar 2023 touchierte ein 40-Tonner in Höhe des Hauses Nummer 115 die Bordsteinkante des Lindenbeetes und schleuderte Dreck und Steine über den Bürgersteig, zerstörte ein Küchenfenster und demolierte zwei parkende Fahrzeuge. Es war unglaubliches Glück, dass sich zu diesem Zeitpunkt keine Kinder auf dem Bürgersteig befunden haben. Hier hätte es Tote geben können. Meine Frage ist: Wann endlich reagiert die Stadt und schützt die Anwohner und Schüler sowie Kita-Kinder und deren Eltern?“

Die Antworten des Brückenbauerbüros auf die BI-Anfragen

Rotblitzer an der Abfahrt A45 Lüdenscheid Nord in Richtung Lüdenscheid: „Hierfür ist die Autobahn GmbH zuständig. Wir haben die Anregung weitergeleitet“, stellt die Leiterin des Brückenbauerbüros, Klaudia Scheer, fest.

„Hierfür ist die Autobahn GmbH zuständig. Wir haben die Anregung weitergeleitet“, stellt die Leiterin des Brückenbauerbüros, Klaudia Scheer, fest. Tempolimits: „Sowohl Ordnungsamt als auch Polizei sind derzeit durch die Kontrolle des Durchfahrtsverbots stark eingebunden“, erklärt Scheer, „nichtsdestotrotz wird der Verkehr im gesamten Stadtgebiet überwacht. Der fließende Verkehr darf ausschließlich durch die Polizei kontrolliert werden. Wir haben sowohl das Ordnungsamt als auch die Polizei über die Feststellungen auf der Altenaer Straße als auch Im Grund informiert.“

„Sowohl Ordnungsamt als auch Polizei sind derzeit durch die Kontrolle des Durchfahrtsverbots stark eingebunden“, erklärt Scheer, „nichtsdestotrotz wird der Verkehr im gesamten Stadtgebiet überwacht. Der fließende Verkehr darf ausschließlich durch die Polizei kontrolliert werden. Wir haben sowohl das Ordnungsamt als auch die Polizei über die Feststellungen auf der Altenaer Straße als auch Im Grund informiert.“ Durchfahrtsverbot: „Die Stadt Lüdenscheid und allen voran Herr Wagemeyer setzen sich dafür ein, die Lkw-Kontrollen intensiv fortzusetzen“, stellt Scheer fest.

„Die Stadt Lüdenscheid und allen voran Herr Wagemeyer setzen sich dafür ein, die Lkw-Kontrollen intensiv fortzusetzen“, stellt Scheer fest. Sondergenehmigungen für Lkw: Die Zahl steige nicht inflationär. Stand jetzt habe der zuständige Fachdienst 440 Genehmigungen erteilt – jeweils nach eingehender Prüfung. Es gebe klar definierte Regeln dafür, unter welchen Umständen und in welchen Ausnahmefällen Lkw Lüdenscheid anfahren dürfen. Scheer: „Wir müssen, wie Sebastian Wagemeyer es korrekt formuliert hat, den Balanceakt bewältigen, um sowohl die Interessen der Anwohner als auch der heimischen Wirtschaft zu schützen und zu berücksichtigen.“

Die Zahl steige nicht inflationär. Stand jetzt habe der zuständige Fachdienst 440 Genehmigungen erteilt – jeweils nach eingehender Prüfung. Es gebe klar definierte Regeln dafür, unter welchen Umständen und in welchen Ausnahmefällen Lkw Lüdenscheid anfahren dürfen. Scheer: „Wir müssen, wie Sebastian Wagemeyer es korrekt formuliert hat, den Balanceakt bewältigen, um sowohl die Interessen der Anwohner als auch der heimischen Wirtschaft zu schützen und zu berücksichtigen.“ Rotblitzer an neuralgischen Ampelkreuzungen: Laut Mitteilung des zuständigen Fachdienstes sei ein Vergabeverfahren vorgeschaltet gewesen. „Die Anlagen befinden sich derzeit in Produktion.“

Laut Mitteilung des zuständigen Fachdienstes sei ein Vergabeverfahren vorgeschaltet gewesen. „Die Anlagen befinden sich derzeit in Produktion.“ Navigationssysteme: „Einige kleinere Hersteller haben uns versichert, auf die Sperrung hinweisen zu wollen“, stellte Scheer fest, „bei Google jemanden zu erreichen und eine Antwort zu erhalten, scheint leider trotz mehrfacher Versuche unmöglich zu sein.“

„Einige kleinere Hersteller haben uns versichert, auf die Sperrung hinweisen zu wollen“, stellte Scheer fest, „bei Google jemanden zu erreichen und eine Antwort zu erhalten, scheint leider trotz mehrfacher Versuche unmöglich zu sein.“ Beschilderungen an den Autobahnen: „Wir haben die Autobahn GmbH entsprechend informiert. Sie teilten uns mit, dass Sie missverständliche Beschilderungen derzeit dokumentieren“, stellt Scheer fest, „gerne kann man uns gezielte Hinweise zukommen lassen, die wir dann an die zuständige Stelle bei der Autobahn GmbH weiterleiten.“