Im Gerichtssaal in Lüdenscheid: Richter angegriffen und verletzt

Von: Thomas Krumm

Tätlicher Angriff im Amtsgericht Lüdenscheid: Ein Richter und ein Protokollführer, der ihm zu Hilfe eilte, wurden verletzt.

Lüdenscheid – Im Amtsgericht hat ein 26-jähriger Angeklagter am Dienstag einen Amtsrichter tätlich angegriffen und so schwer verletzt, dass die Verletzungen des Richters im Krankenhaus behandelt werden mussten. Auch der Protokollführer fuhr im Rettungswagen mit ins Klinikum Hellersen. Er hatte sofort auf den Angriff reagiert und wurde bei der heftigen Rangelei ebenfalls verletzt.

In der Verhandlung ging es lediglich um eine Geldstrafe wegen 20 Verkäufen von jeweils einem Gramm Marihuana. Der Richter verkündete gerade das Urteil von 60 Tagessätzen zu je 15 Euro und forderte den Angeklagten zum wiederholten Mal auf, nicht dazwischen zu reden. Daraufhin sprang der 26-Jährige auf, zertrümmerte seinen Kopfhörer an der Plastikabdeckung eines Feuerlöschers, verletzte sich dabei massiv an der Hand und sprang über die Schranke zum Richtertisch. Dort brachte er den Richter zu Boden und versuchte offenbar, ihn zu schlagen und zu beißen.

Die Amtsanwältin bemühte sich derweil um professionelle Hilfe, die nicht weit entfernt war: Glücklicherweise befanden sich Polizeibeamte im Haus, die als Zeugen in einer Ordnungswidrigkeiten-Verhandlung geladen waren. Auch sie hatten lange Zeit größte Mühe, den um sich schlagenden und tretenden Angeklagten zu bändigen und in den Streifenwagen zu bringen.

Im Amtsgericht löste der Vorfall eine lebhafte Diskussion über die Sicherheit der dort tätigen Menschen aus. Was wäre gewesen, wenn der Angeklagte den Feuerlöscher aus seiner Verankerung gerissen und damit auf den Richter losgegangen wäre? Dankbar gewürdigt wurden die Einlasskontrollen, die das Mitbringen gefährlicher Werkzeuge verhindern.

Der Angeklagte war zunächst weitgehend kooperativ gewesen. Er war schließlich enttäuscht darüber, dass eine zweimonatige Ersatzfreiheitsstrafe, die er angeblich zu Unrecht verbüßt hatte, nicht angerechnet werden konnte. Amtsanwältin und Richter waren sich aber einig, dass die Strafe gegenüber einem zuvor ergangenen Strafbefehl gemindert werden musste – von 90 Tagessätzen auf 60 Tagessätze. Nun hat der Angeklagte ganz andere Probleme als eine Geldstrafe von 900 Euro.