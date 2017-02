Angespannte Atmosphäre

Der Bau- und Verkehrsausschuss tagte am Mittwochabend in der Feuer- und Rettungswache am Dukatenweg.

Lüdenscheid - Der Bau- und Verkehrsausschuss hat am Mittwochabend einstimmig den von der Verwaltung vorgelegten Bericht zu Umbaumaßnahmen in der Feuer und Rettungswache zur Kenntnis genommen und befürwortet den Katalog zur Gefahrenabwehr. Allerdings verlief die Sitzung zum Teil in angespannter Atmosphäre.

Das lag vor allem daran, dass Björn Weiß (CDU) und Dr. Karl Heinz Blasweiler als Leiter der Projektgruppe, aus der die Maßnahmen erarbeitet worden waren, in Streit gerieten. Weiß kritisierte, ihm fehle in dem Katalog eine Auskunft darüber, wie schnell sich ein Neubau umsetzen lasse und inwieweit die Standorte der Freiwilligen Feuerwehr, die zum Teil ebenfalls nicht mehr den geforderten Standards zum Arbeitsschutz entsprechen – zum Beispiel in Brüninghausen – ebenfalls bewertet würden. „Zustimmend“, wie es in der Vorlage heiße, könne er den Bericht der Verwaltung daher nicht zur Kenntnis nehmen und damit „befürworte“ seine Partei auch nicht die vorgeschlagene Vorgehensweise.

Seine Parteikollegin Susanne Meewes hatte ebenfalls ein grobes Zeitfenster für einen Neubau eingefordert, gerade angesichts der Kosten von knapp einer Million Euro, die in die Umbaumaßnahmen und die Aufstellung einer Leichtbauhalle, die, wie berichtet, auf dem Gelände vor den bestehenden Gebäuden der Feuer- und Rettungswache am Dukatenweg errichtet werden soll, investiert werden muss. „Da tut angesichts der Haushaltslage der Stadt jeder Euro weh, auch wenn mir klar ist, dass die Probleme gelöst werden müssen.“

Da die Gründstücksfrage für einen Neubau in der Innenstadt rein planungsrechtlich nicht einfach zu lösen sei, dauere eine Umsetzung sechs, acht oder auch zehn Jahre, erklärte Dr. Blasweiler. „Es ist bedauerlich, um es vorsichtig auszudrücken, dass die gute Arbeit meiner Mitarbeiter und der Arbeitsgruppe nicht gewürdigt wird und auch mal Vertrauen in die Verwaltung gezeigt wird“, ärgerte er sich sichtlich über die gerade von Weiß geäußerte Kritik. Der wiederum legte nach und wiederholte seinen Vorwurf, Dr. Blasweiler habe schon einige Jahre von den Mängeln gewusst, trotzdem aber erst jetzt reagiert. Sichtlich um Fassung bemüht, verließ Dr. Blasweiler zweimal die Sitzung.

Zuvor hatten die Mitglieder des Ausschusses in zwei Gruppen die Feuer- und Rettungswache besichtigt und sich die geplanten und teils bereits begonnenen Veränderungen erläutern lassen.