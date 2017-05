Es ist angerichtet: Heiß auf die „Edel-Fressmeile“

+ © Moos „Wir brauchen viel Platz!“ Die Ehepaare Julia und Daniel Abert (l.) sowie Anita und Kai Bernhagen im Vorbereitungsstress. Sie haben sich für das Streetfood-Festival in der Lehrküche des Martinus-Hauses an der Graf-von-Galen-Straße eingerichtet. © Moos

Lüdenscheid - Es ist angerichtet – fast. Acht Teams aus Lüdenscheid haben sich bis in den späten Abend auf ihren Auftritt beim Streetfood-Festival auf dem Sternplatz vorbereitet. Unter ihnen: „The Mamas and the Papas“, zwei Ehepaare aus der Kreisstadt, Julia und Daniel Abert sowie Anita und Kai Bernhagen. Neben einer fröhlichen Freundschaft verbindet sie die Liebe zu gutem Essen. Und zum gemeinsamen Kochen. Beste Voraussetzungen also für einen der begehrten Standplätze auf der „Edel-Fressmeile“ in der Innenstadt.