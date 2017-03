Angeklagter mit unübersichtlicher Biographie

Lüdenscheid - Es gibt kaum sichere Erkenntnisse in diesem Verfahren. Der Angeklagte, wahrscheinlich am 20. Mai 1988 geboren, eventuell in der marokkanischen Industriemetropole Oujda, äußert sich nicht zu dem Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Das Opfer des vermeintlichen versuchten Raubes gibt vor, sich an nichts erinnern zu können. Und die Kammer unter Vorsitz von Richter Andreas Behrens weiß nicht sicher, wer der Angeklagte überhaupt ist.

Das liegt an seiner unübersichtlichen Biographie. Über den Anklagevorwurf sagt er nichts – über sich selbst macht der Mann neben Strafverteidiger Andreas Trode dann doch Angaben. Er sagt, er sei bei seinem Opa aufgewachsen, und mit 16 sei er auf einem Schiff zuerst nach Spanien gefahren, dann weiter nach Frankreich gereist – als Illegaler. 2007 strandet er in Frankfurt und stellt einen Asylantrag. Einziges Dokument: ein Schülerausweis aus seiner Heimat. Er kommt in Gießen unter, nach wenigen Monaten wird er nach Düsseldorf verlegt, dann bekommt er ein Zimmer in Kleve.

„Ich hatte keine Arbeitserlaubnis, keine Ausbildung, obwohl ich es immer wieder versucht habe. Die haben mich noch nicht mal zur Schule gehen lassen.“ 2013 wird sein Asylantrag abgelehnt. Aus Angst vor Abschiebung fährt er nach Frankreich, besorgt sich gefälschte Papiere und legt sie später den deutschen Behörden vor. Ein Datenabgleich erfolgt. Die algerische Regierung bestätigt die Existenz des Mannes. Doch der ist schon weiter gereist, taucht in Brüssels Problembezirk Molenbeek unter und jobbt in einer Wäscherei.

Seine vorerst letzte Station wird 2016 eine Asylantenunterkunft in Lüdenscheid, An der Schnappe. „Ich hatte dort eine Freundin und wollte eine Familie gründen.“ Wer sie ist, will er nicht sagen. Es kommen zwei Vorstrafen zur Sprache, vor dem Amtsgericht Bonn, Diebstahl und gemeinschaftlicher Raub.

Ob er wegen des aktuellen Tatvorwurfs, „nur“ wegen räuberischer Erpressung oder überhaupt nicht verurteilt wird, spielt für ihn keine große Rolle. Richter Behrens: „Jetzt sollen Sie nach Algerien abgeschoben werden, das ist auch nicht besser.“

Der Prozess wird am Montag um 9.30 Uhr im Saal 101 fortgesetzt.

Lesen Sie dazu auch:

- Prozessauftakt nach versuchtem Raub auf Heedfelder Straße

- Wahrheitssuche verläuft mühsam