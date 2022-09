Angehörige erschüttert: Frau hebt 30.000 Euro ab, um es dem „Sohn“ zu geben

Es ist wirklich kaum zu begreifen.

Den Senioren will ich gar keinen Vorwurf machen, obwohl man sich denkt, wie oft wurde das in letzter Zeit schon öffentlich durchgekaut.

Eher denke ich an die Kinder und Enkel.

Da muss man doch einfach mal aktiv das Gespräch suchen, so einen Fall in der Phantasie durchspielen und klipp und klar sagen, dass es so einen Anruf niemals aus der Familie geben wird. Für zweifelhafte Situationen haben wir ein einfaches Codewort vereinbart, lässt sich auf alle Gelegenheiten anwenden.