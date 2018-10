Zum Weißen Pferd: CDU sorgt sich um Anlieger

Anfrage im Rat

+ © Martin Messy Die Straße Zum Weißen Pferd wird erstmalig erschlossen. © Martin Messy

Lüdenscheid - Die CDU hat für die nächste Ratssitzung am 12. November (17 Uhr im Ratssaal) eine Anfrage an die Verwaltung zu der erstmaligen Erschließung der Straße Zum Weißen Pferd formuliert und will sich für die Anlieger einsetzen.