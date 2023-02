Stern-Center: Keine Rosen vom Ex-Bachelor Andrej Mangold

Von: Thilo Kortmann

Viele Frauen nutzten die Gunst der Stunde und machten ein Selfie zusammen mit dem Ex-Bachelor. Andrej Mangold nahm alles ganz sportlich im Stern-Center. © POPOVICI

Der ehemalige Bachelor Andrej Mangold war am Valentinstag im Stern-Center zu Gast. Er verteilte zwar keine Rosen, aber Schoko-Herzen.

Lüdenscheid – „How deep is your love“ dröhnt aus den Boxen im Erdgeschoss 2 des Stern-Centers, der rote Teppich ist ausgelegt und eine kleine Menschenmenge wartet auf einen Promi, den sie bislang nur aus dem Fernsehen kennt. Teilweise sind die Fans am Valentinstag aus anderen Städten angereist, um ihren TV-Schwarm zum ersten Mal persönlich zu treffen. Dabei handelt es sich um Andrej Mangold, Bachelor aus dem Jahr 2019 und Ex-Basketball-Profi.

Dann betritt der Ex-Bachelor zu „How deep is your love“ den roten Teppich. Handys werden gezückt, um Videos zu drehen, die Fans reihen sich geduldig in eine kleine Warteschlange ein. An einem Stehtisch positioniert sich der Herzensbrecher, er trägt Jeans, ein grünes Langarm-Shirt mit Knopfleiste, dazu Turnschuhe einer bekannten Basketball-Marke. In einer Schale liegen Schoko-Herzen, auf dem Tisch stapeln sich die Autogrammkarten. Rote Rosen stehen in einer Vase bereit, aber nicht für die Fans. Es sind Andrej Mangolds eigene Blumen für die Freundin, ihr hat er gleich zwei Mal am Valentinstag Rosen schenkt. Morgens und abends.

Keine Blumen für die Fans im Stern-Center? „Ich bin der einzige Bachelor, der noch nie eine Rose außerhalb des Fernsehens verteilt hat“, antwortet er. Er halte es für nicht angemessen seiner Freundin gegenüber, anderen Frauen eine Rose zu schenken, erklärt er und lächelt. Er sagt es direkt hinaus. Mit der Ernsthaftigkeit eines Ex-Profisportlers. Ohne sich zu verstellen, ohne Künstlichkeit. Mangold seien solche Tage der Liebe sehr ernst und etwas Privates. Vom Organisationsteam heißt es dazu nur: „Schokoladenherzen anstatt Rosen. Das ist mal was anderes. Außerdem sagt man mit Blumen Entschuldigung und mit Schokolade ,Ich liebe dich‘.“ Unter diesem Gesichtspunkt bekommt dann auch die RTL-Verkupplungsshow nun eine ganz neue Bedeutung und der Valentinstag dann auch. „Dann habe ich ja bislang jedes Jahr alles falsch gemacht“, sagt Center -Manager Daniel Dalsasso zu der Schokoladen-Theorie und grinst.

So eine Rosen-Nullnummer gab es nur zuletzt 2020 vom Bachelor Sebastian Preuss, der im TV-Finale keine Rose an die Auserwählten vergab.

Mangolds jungen Fans sind die Rosen egal, bei den älteren gibt es aber zum Teil lange Gesichter angesichts der Rosenflaute. „Ich hätte schon gerne eine Rose bekommen“, sagt Annette Schulte aus Meinerzhagen leicht enttäuscht. Doch dann lacht die 64-Jährige schnell wieder und sagt, dass es die Ausstrahlung und die Natürlichkeit des Bachelors sei, die ihn von den anderen TV-Kollegen mit gleichem Titel abhebe. Schultes Lebensgefährte Jürgen Müller schaut dem Treiben aus sicherer Entfernung zu: „Netter Mann“, sagt Müller kurz und trocken, und: „Der ist wirklich natürlich.“

Andrej Mangold gab Autogramme wie hier für Annette Schulte aus Meinerzhagen. Dazu gab es Schoko-Herzen. © Popovici, Cornelius

Unter den Fans sind auch Nike und Lenia aus Lüdenscheid. „Ich kenne Andrej schon vom Basketball vor dem Bachelor“, sagt Nike. Die 13-Jährige spiele selber Basketball, sagte sie. Nur wenige Minuten später stehen sie bei Andrej. „Basketball ist so ein schöner Sport, oder?“, sagt Mangold zu ihnen. Aber Schule sei auch sehr wichtig, fügt er hinzu. Als er im selben Alter gewesen sei wie die beiden, wäre er sehr schlecht in der Schule gewesen. Deshalb sein Ratschlag an Nike und Lenia: „Erst die Schule und dann der Sport.“

Ex-Bachelor Andrej Mangold in Lüdenscheid: „Leicht glatt, etwas arrogant, aber trotzdem nett“

Conny Häberle aus Lüdenscheid steht mit ihren Enkelinnen Leonie und Jasmin am roten Teppich. „Ich finde den Andrej cool, der ist leicht glatt, etwas arrogant, aber trotzdem nett.“ Von ihren Enkelinnen habe sie bereits schon Blumen und viele Bilder bekommen, und „eine Rose vom Andrej wäre jetzt die Krönung zum Valentinstag“, sagt Conny. Aus der Krönung wird dann aber leider nichts.

Gänzlich unbekannt ist den beiden Teenagern Leonie und Cindy der Bachelor. Sie hätten nur von einer Freundin von ihm gehört. Geschaut hätten sie die Fernsehsendung noch nie. „Wir unternehmen lieber draußen was, als Fernsehen zu gucken“, sagt Leonie. Und trotzdem: „Jetzt möchte ich mir selber ein Bild machen, ob der wirklich so nett ist.“

Mariola Fiolka aus Werdohl verfolgt Andrejs TV-Karriere seit seinem RTL-Debüt. Seine Teilnahme in „Das Sommerhaus der Stars“ hat sie sich auch angeschaut. „Er hat so eine nette Ausstrahlung“, findet die 41-Jährige. Nach der Sommerhaus-Sendung habe er sich von Jennifer Lange, seiner Auserwählten aus der Bachelor-Sendung, getrennt, weiß sie. Es ist dann doch nicht die große Liebe gewesen. Unterdessen ertönt im Stern-Center in Endlosschleife „How deep is your love“.