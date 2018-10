Für guten Zweck: Poetry-Slammer Andreas Weber bei Dahlmann

Lüdenscheid -Andreas Weber, Lesebühnenautor und Satiriker aus Münster, zählt zu den besten Storytellern der deutschsprachigen Slam-Poetry-Szene. Seine Geschichten gibt es auch auf Papier, aber seine Selbstironie und sein Zynismus blühen hinter einem Mikrofon so richtig auf.

In Lüdenscheid hat er schon zweimal die „Goldene Feder“ der „World of Wordcraft“ gewonnen. Nun kommt er für den guten Zweck zurück in die Bergstadt. Am Sonntag, 11. November, gehört Andreas Weber zu dem künstlerischen Inhalt des „Kulturbeutels“ im Dahlmann-Saal.

Zugunsten des Lüdenscheider Hospizes treten ab 16 Uhr (Einlass ab 15 Uhr) verschiedene Künstler auf und machen den November-Sonntag bunt – allen voran der Buchautor und Zoff-Frontmann Reiner Hänsch, der mit einem Kurzprogramm vor Ort ist.

Mit dabei sind ein Gospel-Projektchor, der Singer-/Songwriter Daniel Scharf, Robin Stone und die Clownstruppe „Lünscher Rotnasen“. Karten für den amüsanten Nachmittag kosten 15 Euro für den Sitzplatz und 12 Euro für einen Stehplatz. Zu haben sind sie im LN-Ticketshop, bei Dahlmann und im Hospiz an der Sedanstraße sowie in den Geschäftsstellen des MZV.