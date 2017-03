Anbau sorgt für Zündstoff im Ausschuss

Lüdenscheid - Das Handlungskonzept Wohnen wurde am Mittwochabend mehrheitlich vom Ausschuss für Stadtplanung und Umwelt verabschiedet. Damit folgten Verwaltung und Politik dem vom Fachbüro „empirica“ vorgeschlagenen Weg, jährlich 100 bis 130 Wohnungen zu schaffen.

Zum Wie gab’s drei Vorgehensweisen: eine Verdichtung im Bestand, eine Ertüchtigung von bestehenden Flächen mit Ersatzneubauten und zum Schluss die Ausweisung von Neubauflächen. Letzteres soll erst erfolgen, wenn die beiden ersten Möglichkeiten komplett ausgeschöpft sind. SPD und CDU stimmten dem zu.

Wie schwierig die Umsetzung sein kann, zeigte eine Diskussion, deren Grundlage eine Änderung des Bebauungsplans Schlittenbach war. Der Beschlussvorschlag wurde einstimmig verabschiedet. Danach soll den Eigentümern von vier Häusern am Straßburger Weg ein kleiner Anbau ermöglicht werden. „Ein Kinderzimmer für die Zukunft“, sagte Ursula Trimpop, die den Antrag für eines der Häuser gestellt hatte. Mehrere Generationen könnten so unter einem Dach leben. Der Anbau sei relativ schnell und in Leichtbauweise durchzuführen, sagt die Architektin und hatte einen entsprechenden Entwurf (siehe Bild oben) mitgebracht. Dies passe zum Handlungskonzept Wohnen und passe auch in das Bild der Straße.

Das sah Hans Rotter, Eigentümer von Häusern an der dahinter liegenden Reichenberger Straße anders. „Die Baugrenzen zu unserer Straße werden ausgeweitet. Der Anbau von Zimmern um jeden Preis kann doch nicht Ziel des Handlungskonzepts Wohnen sein, wenn zum Vorteil Einzelner das Erscheinungsbild einer ganzen Straße beeinträchtig wird. Wegen der dann beengten Wohnlage ist zu befürchten, dass unsere Häuser an Wert verlieren.“

Christian Vöcks, Fachdienstleiter Stadtplanung und Verkehr, hatte zuvor betont, es bleibe weiterhin ein Abstand von mindestens 15 Metern zur Bebauung an der Reichenberger Straße. Auch eine Beschattung werde es durch einen Anbau nicht geben. Eine Beteiligung an dem Verfahren sei weiter möglich.

Martin Bärwolf, Fachbereichsleiter Bauen und Planen, meinte: Wenn das schon nicht mehr möglich sei, werde es sehr schwierig, neuen Wohnraum zu schaffen.