Analyse zum A45-Spitzengespräch: Zu viel Publicity in eigener Sache

Von: Thomas Machatzke

Pressekonferenz nach dem Spitzengespräch: Vier Protagonisten, die eine Spur zu sehr um eine positive Darstellung aller Entwicklungen bemüht waren. © Machatzke, Thomas

Nach dem Spitzengespräch zur A45-Sperrung in Lüdenscheid zeichneten die Protagonisten von Bundesministerium und Autobahn GmbH einmal mehr ein Bild, das wenig mit der gefühlten Realität der Lüdenscheider zu tun hat. Eine Analyse.

Lüdenscheid – Es gibt so viele Dinge, die schon so oft gesagt worden sind im Kontext von Sprengung und Neubau der Talbrücke Rahmede. So oft, aber noch nicht oft genug. Oliver Luksic, der Staatssekretär aus Berlin, stellte zum Beispiel am Dienstag noch einmal fest, dass die verspätete Sprengung keinen Einfluss haben werde auf Planung und Neubau der Talbrücke. Es klang sogar ein bisschen staatstragend.



Nun war das im Rahmen der Pressekonferenz nach dem A45-Spitzengespräch zwar überhaupt nicht mehr neu, aber ganz besonders wichtig, deshalb wiederholte es auch Sebastian Wagemeyer noch einmal und nannte es eine für ihn „sehr wichtige Botschaft“. Wenn schon kein konkreter Sprengtermin zu verkünden war, dann zumindest noch einmal dies. Zur Selbstvergewisserung, dass da zuletzt nichts Schlimmes oder Folgenreiches passiert ist, als der Zeitplan für die Sprengung mit seiner ganzen Symbolik im Dezember und damit im alten Jahr am Ende doch nicht gehalten werden konnte. Und mit ihm das Versprechen des Bundesministers Wissing.



In der Brückenfrage geht’s indes zumeist nie so schnell wie es gehen soll. Auch beim Spitzengespräch war am Dienstag Verzug angesagt. Erst begann die ganz große Runde später, dann auch die Pressekonferenz. Letztere um 16.46 Uhr statt um 16.30 Uhr, noch fast im akademischen Viertel. Aber direkt mit dem Hinweis, dass Wagemeyer um 17 Uhr im Haus noch die Sitzung des SELH-Aufsichtsrates leiten müsse. Nun gut, Wagemeyer nahm sich dann doch etwas mehr Zeit. Manchmal muss auch ein Aufsichtsrat warten.



Analyse zum A45-Spitzengespräch: Zu viel Publicity in eigener Sache

Dabei hätte das wirklich Neue an diesem Tag wohl auch in 14 Minuten gepasst. Der Rest? Viel Bekanntes und ganz viel Publicity in eigener Sache. Wer das Leben in Lüdenscheid nicht kennt, hätte am Ende der Ausführungen auf die Idee kommen können, dass diese bleierne Zeit im Stau, die schlaflosen Nächte der Anwohner an den Umleitungen, die Zukunftsängste der Unternehmer und die Abwanderungsgedanken von allen zusammen gar nicht in Lüdenscheid zu Hause sind dieser Tage.



Im Vokabular zwischen Berlin, Düsseldorf und Brückenbauer-Büro an der Lennestraße gibt es inzwischen Konstanten. „Hochdruck“ ist ein gerne benutztes Wort. Oliver Luksic sprach zum Beispiel davon, dass an allen Stellen mit Hochdruck gearbeitet werde. Es bringe nichts, weiter Erwartungen und Druck aufzubauen, alle seien am Anschlag. „Es wird alles getan, was getan werden kann, damit es so schnell wie möglich geht.“



Sebastian Wagemeyer, der nicht nur Bürgermeister von Lüdenscheid, sondern auch Bürgerbeauftragter des Ministeriums ist, in dem Luksic als Staatssekretär wirkt, nahm den Ball so passgenau auf, dass es fast wie eine konzertierte Aktion wirkte. Als Wagemeyer seine zahlreichen Themen abgearbeitet hatte (auch die Tempo-30-Zonen, den Durchfahrtsverkehr und die Kompensationszahlungen), stellte er fest, dass er noch einen Appell loswerden müsse.

Bürgermeister Sebastian Wagemeyer: Eine Spur zu dick aufgetragen. © Machatzke, Thomas

„Wir tun gut daran, den maximalen Druck nicht noch weiter zu steigern“, stellte der SPD-Mann fest, sprach von extrem positiven Erfahrungen und zeichnete das Bild der Autobahn GmbH, in der alle im 24/7-Modus alles für die Brücke tun würden. „Wir müssen gemeinsam an einem Strang ziehen“, sagte Wagemeyer, und dann noch einmal, „wir müssen Raum lassen und dürfen nicht mehr an den Druckschrauben drehen.“ Spätestens da ging’s dem Zuhörer so wie dem Zuschauer wie bei einer Schmonzette im Fernsehen, die am Ende auch immer ein wenig zu dick aufträgt. Nur: Die Fernsehfilme finden zumeist in schönen Landschaften statt und nicht direkt an einer Bedarfsumleitung im Zentrum von Lärm und viel zu schlechter Luft.



Auch Elfriede Sauerwein-Braksiek, die Direktorin der Autobahn GmbH in Westfalen, durfte noch die Last der vielen parallel auf den Weg zu bringenden Arbeiten bis zur Sprengung beklagen und ihr Hochdruck-Bild zeichnen. Diesmal ging’s um die Unterlagen, die man für die Baurechterlangung bis zum Jahresende in Leipzig haben will. „Wir tun das mit Hochdruck“, sagte Sauerwein-Braksiek und sprach vom Komplettieren der Unterlagen, „wir sind auf einem guten Weg.“ Der gute Weg führte zumindest die Gäste bald wieder heraus aus der Stadt, die seit einem Jahr im Verkehrschaos versinkt. Einer Stadt, in der die Bürger auch ein besonderes Vokabular entwickelt haben für Beurteilungen von Brückenthemen. Nur deckungsgleich ist das nicht mit dem Vokabular des Dienstags und auch nicht immer zitierfähig. Das Wort „Hochdruck“ zum Beispiel kommt darin nicht vor.