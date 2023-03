An- und Verkauf guter alter Sachen in Lüdenscheid: „Alldings“ ist umgezogen

Von: Olaf Moos

Teilen

Almut und Karsten Günther sind heilfroh, ein Ladenlokal gefunden zu haben. © Olaf Moos

Welch ein herrliches Durcheinander! Was für ein gepflegter Kram! Wie schön: so viel nützlicher Trödel auf einem Haufen!

Lüdenscheid - Nützliches und Unnützes dicht beisammen, Siku-Autos neben Armbanduhren, Herren-Oberbekleidung gegenüber von den Schnapspinnchen und Omas Kaffeeservice, Nippes und Kitsch in Reichweite von Schallplatten, Rührmixern und gerahmten Ölschinken oder Aquarellen.

Das ist einerseits eine Zeitreise in die Ära des Deka-Ladens in der Oberstadt, des alten Drewes-Kaufhauses an der unteren Wilhelmstraße oder so manchen Tante-Emma-Ladens. Andererseits: ein aktueller Blick ins „Alldings“, Knapper Straße 73 – hierher gerade umgezogen vom Bahnhof.



Karsten Günther (57), seit fast 15 Jahren Spezialist für An- und Verkauf und Haushaltsauflösungen, hat den Handel mit Übriggebliebenem zum Geschäftsprinzip erhoben. „Nachhaltigkeit ist uns wichtig, es wird viel zu viel weggeschmissen.“ Im Internet wirbt der Kaufmann mit der eingängigen Aufforderung: „Gib schönen Dingen ein zweites Leben!“



Umzug bedingt Einschränkungen

Dass sein „Alldings“-Laden ein zweites Leben haben darf, ist keine Selbstverständlichkeit. Seit Juni 2008 firmierte Karsten Günther am ehemaligen Güterbahnhof. Die Adresse atmete geradezu den Geist des Trödels.



25 Jahre lang betrieb zuvor die Freie christliche Jugendgemeinschaft (FCJG) aus dem nahen Wiedenhof dort ihr „Brockenhaus“, in dem sich besonders nicht gerade begüterte Kunden preiswert mit allerlei gebrauchten Utensilien eindecken konnten. Der Lüdenscheider, von Anfang an und bis heute tatkräftig von seiner Frau Almut unterstützt, setzte die Tradition fort.



Und bekam im Herbst ‘22 vom Eigentümer die Kündigung. „Es war echt schwierig, ein neues Ladenlokal zu finden“, berichtet das Ehepaar. Am „Knapp“ wurden die Günthers nach langer Suche fündig – stießen auf die ehemaligen Geschäftsräume der Firma Tapeten Rüggeberg & Becker oHG und einen „sehr verständnisvollen und entgegenkommenden Vermieter“, wie der Kaufmann sagt.



Alter Kram, aber durchaus mit Stil präsentiert. © Olaf Moos

Der Umzug war mit Einschnitten verbunden. Am Güterbahnhof standen 200 Quadratmeter Verkaufsfläche zur Verfügung, dazu ein 300 Quadratmeter großes Lager und reichlich Parkplätze direkt vor dem „Alldings“. Ein Mekka für Stammkunden. Der Laden am „Knapp“ ist etwas kleiner als am Güterbahnhof, die Lagerfläche hat sich mehr als halbiert. Das Parken vor der Tür ist gebührenpflichtig. „Dafür haben wir jetzt deutlich mehr Laufkundschaft. Die Frequenz ist spürbar höher geworden.“



Die Günthers mussten ihr Sortiment verkleinern, „wir haben viel aussortiert“. Das Aussortieren von Sachen, die schon Vorbesitzer aussortiert haben, zwang Almut und Karsten Günther zu neuen Prioritäten. „Die Nachfrage nach Porzellan ist gesunken.“ Die Jugend kaufe für die Gründung eines Hausstandes „heutzutage eher bei Ikea“ ein. Die Sammler hochwertigerer Teller und Tassen „werden älter“ – und kommen bald gar nicht mehr. Die Konkurrenz der Online-Warenhäuser, Kleinanzeigen-Portale oder schreiender Sonderangebote asiatischer Herkunft ist „nicht aufzuhalten“, so die Einschätzung des Experten in Sachen „Schöne alte Dinge“.



Dafür rücken andere Sortimente vermehrt ins Blickfeld vor allem jüngerer Kunden. Im „Alldings“ gibt’s eine eigene Abteilung für Medien: Vinyl-Schallplatten, Tonkassetten, DVDs, CDs, dazu alte Plattenspieler, Röhrenverstärker oder -radios, Lautsprecherboxen oder alle möglichen Anschlusskabel. Der teils hochwertige, aber alte Kram bildet einen reichen Fundus für eine offenbar wachsende Retro-Gemeinde.



Das neue „Alldings“-Domizil nach dem Umzug vom Güterbahnhof zum „Knapp“. © Olaf Moos

„Alldings“-Inhaber Karsten Günther hat schon Schallplatten in Kisten gestapelt, als deren glorreiche Zeiten längst abgelaufen schienen. Doch statt verstaubter Ladenhüter hat er nun einen glänzenden Schatz im Angebot. Denn Vinyl-LPs erleben ihren erneuten großen Boom – und bekommen ihr „zweites Leben“.



Mit etwas Glück ist einen Meter weiter gleich der passende Plattenspieler zu haben. Oder gegenüber im Regal die DVD mit dem Film, dessen Soundtrack auf Vinyl bestimmt auch noch irgendwo im Sortiment schlummert. Um die Schätze trocken nach Hause zu kriegen, stehen Regenschirme bereit – ab drei Euro das Stück.



Zeit für den Plausch mit den Kunden

Den ganzen Kram zu sortieren, mit Preisschildern zu bekleben und sauber abzurechnen, ist nur ein kleiner Teil der Arbeit, die Almut und Karsten mit ihrem Laden haben. Zahlreiche Kunden bieten ihre Überbleibsel an, Haushaltsauflösungen müssen organisiert, Sachen transportiert und Entscheidungen getroffen werden: Welche Waren verdienen ein zweites Leben, womit ist noch etwas Geld zu verdienen?



Öffnungszeiten Das „Alldings“, Knapper Straße 73, ist mittwochs, donnerstags und freitags jeweils von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet, samstags von 9.30 bis 16 Uhr. An diesen Tagen findet zwischen 14 und 18 Uhr der Ankauf von Waren statt. Montags und dienstags ist der Laden geschlossen, dann besuchen die Betreiber Haushaltsauflösungen in Lüdenscheid und Umgebung. Sie sind telefonisch unter der Rufnummer 0170 / 60 37 909 zu erreichen.

Bei alldem bleiben dem Profitrödler und seiner Frau noch reichlich Zeit für einen anderen Aspekt der Nachhaltigkeit: der gemütliche Plausch mit den Kunden, die Hilfe bei der Suche nach der passenden Jacke oder der kleine Probepüff aus dem Parfüm-Flacon.

Aber dann muss Karsten Günther doch noch dringend los: Im Hof steht sein Transporter mit 40 vollen Umzugskartons an Bord. „Die muss ich noch schnell ausladen.“ Die nächste Haushaltsauflösung steht bevor.