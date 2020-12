Covid-19 bei Kindern: Klinikum richtet Aufnahmestation für Kinder ein

Auch Kinder können an Covid-19 erkranken. Um der besonderen Situation der Jüngsten gerecht zu werden, hat das Klinikum Lüdenscheid eine Corona-Aufnahmestation für Kinder eröffnet

Derzeit werden noch 93 Covid-19-Patienten aus dem Märkischen Kreis stationär in Krankenhäusern behandelt, davon 28 intensivmedizinisch. Zwölf Personen müssen beatmet werden. Die meisten Patienten, aber auch Intensivpatienten liegen in Hellersen. Im Klinikum Lüdenscheid werden – Stand 2. Dezember – 49 Covid-19-Patienten versorgt, elf von ihnen auf der Intensivstation.

Stadt Lüdenscheid Landkreis Märkischer Kreis Fläche 86,73 km² Einwohner 72.313 (31. Dez. 2019)

„Die Pandemie-Situation verändert sich nahezu täglich. Mit den steigenden Infektionszahlen in Schulen und Kitas erkranken zunehmend auch die Jüngsten in unserer Gesellschaft“, heißt im Pandemie-Update der Märkischen Kliniken am Mittwoch. Viele Eltern fragen sich bei Erkältungssymptomen, ob ihre Kinder auch an Covid-19 erkrankt sein könnten.

Ist es Corona? 105 Kinder mit Nachweis einer Coronavirus-Infektion

Seit Beginn der Pandemie wurden im Märkischen Kreis bei 105 Kindern bis vier Jahre das Virus nachgewiesen. Bei den fünf- bis 14-jährigen sind 425. Zum Vergleich: 3.661 der 5.237 Infizierten sind zwischen 15 und 59 Jahre alt.

Corona-Aufnahmestation eigens für Kinder im Klinikum Lüdenscheid

Weil aber immer wieder Kinder an Covid-19 erkranken und auch Symptome zeigen, wurde auf der Kinder- und Jugendstation im Klinikum Lüdenscheid (Station 2.5) eine eigene kindgerechte Corona-Aufnahmestation eröffnet, in der Verdachtsfälle abgeklärt werden. Derzeit werden dort nach Angaben der Märkischen Kliniken zwei Kinder mit positivem Sars-CoV2-Nachweis im Klinikum Lüdenscheid sowie eine Begleitperson betreut.

Einschätzung der Märkischen Kliniken: „Gesamtsituation bleibt sehr ernst“

„In den Märkischen Kliniken bleibt die Gesamtsituation zur Wochenmitte sehr ernst“, heißt es im Pandemie-Update am Mittwoch. Noch gibt es dort ausreichend Intensivbetten – anders als im Radprax-Krankenhaus Plettenberg, dem St.-Elisabeth-Hospital Iserlohn sowie dem Evangelischen Krankenhaus Bethanien Iserlohn. Alle drei meldeten „ausgelastet“.

