Restaurant mit Kinderspielplatz

An Bundesstraße im MK: Vom Bordell zum Kebab-Haus

Von: Thilo Kortmann

Die Fassadenarbeiten am alten Bordell an der B54 haben begonnen. Es wird ein Kebab-Haus. © Thilo Kortmann

Gebrauchte Vibratoren, Handschellen oder getragene Unterwäsche – an die Entrümpelung des ehemaligen Bordells Wunderbar an der B54 wird sich der neue Pächter immer erinnern. „Es war zum Teil wirklich eklig. Es lagen Tangas, Dildos, benutzte Kondome und Matratzen im Haus herum. Als hätten die Frauen und Kunden das Haus fluchtartig verlassen“, erzählt der neue Pächter bei einer Besichtigung des früheren Etablissements an der B54. „Wir haben uns beim Ausräumen gleich mehrere Handschuhe übereinander angezogen, so pervers war das.“

Mit Rotlicht will der neue Pächter überhaupt nichts zu tun haben. „Ich finde das menschenverachtend“, sagt der Mann mit türkischen Wurzeln, der mit seiner Familie in Lüdenscheid lebt. „Ich bin Familienvater. Ich kann Prostitution schon deshalb nicht gutheißen“, erklärt er. Dementsprechend seien die Ausräumarbeiten des prägnanten Gebäudes belastend für ihn gewesen. „Mir tun die Frauen sehr leid, die so etwas machen müssen.“



Verwöhnen will er seine Gäste in Zukunft auf eine andere Art. Und zwar kulinarisch auf türkische Weise. Liebe geht durch den Magen. Geplant ist für nächstes Jahr im Augst ein Kebab-Haus mit großer Außenterrasse und Kinderspielplatz.



Zuletzt kam noch ein Chinese im SUV vorgefahren. Er hat sich nach Taka Taka erkundigt

Doch der Imagewandel des Hauses erweist sich als schwierig. Es kämen zurzeit immer noch Leute vorbei, die früher mal Kunden waren, erzählt der Lüdenscheider. „Zuletzt kam noch ein Chinese im SUV vorgefahren. Er hat sich nach Taka Taka erkundigt“, erzählt der neue Pächter. Mit ein Grund dafür, dass viele immer noch dächten, dass das rosafarbene ein Haus der Lust sei, sei das Internet. „Ich bekomme das Bordell nicht bei Google raus“, erklärt der Lüdenscheider. Das störe ihn noch extrem und es sei schädlich für einen Neuanfang. „Als von mir bestellte Putzfrauen erfahren haben, wofür das Gebäude früher genutzt wurde, haben sie mir sofort abgesagt“, erzählt der Lüdenscheider über die Hindernisse bei der Bordell-Umwandlung.



Der Flur erstrahlt im unschuldigen Weiß. Die Kernsanierung des alten Bordells war aufwendig. © Thilo Kortmann

Auch dass das Gebäude sich von außen noch nicht verändert habe, trage dazu bei. Investiert seien bislang aber immerhin schon 150 000 Euro in die Kernsanierung. Und es fehlten immer noch die neuen Fenster, die eigentlich innerhalb von drei Monaten geliefert werden sollten. „Wir warten jetzt schon sieben Monate auf neue Fenster. Ohne die können wir nicht loslegen. Der Krieg ist daran schuld“, erklärt er. Aber nicht nur der Ukrainekrieg mache den Umbau zu einer Herausforderung, sondern auch die Hobby-Heimwerkertaten der Vorgänger.

„Das war so abenteuerlich hier im Haus“, blickt er auf die Kernsanierung zurück. Die Strom- und Wasserleitungen hätten die vorherigen Pächter zum Teil selbst verlegt, „kreuz und quer durchs Haus.“ Rechnungen für Strom und Gas seien nicht bezahlt worden. „Ich habe Rechnungen der Stadtwerke an 15 verschiedene Namen in nur drei Jahren gefunden.“ Immer wenn die hätten zahlen müssen, habe sich der Pächter plötzlich geändert. „Das Zecheprellen darf ich jetzt ausbaden. Die Stadtwerke wollten von mir eine extrem hohe Kaution, weil sie befürchten, ich könnte genauso agieren“, sagt er.



Noch gibt es viel zu tun: In der ehemaligen Wunderbar soll künftig Kebab im Holzofen gemacht werden. © Thilo Kortmann

Gehindert hat ihn das nicht daran, viel Energie in die Kernsanierung von Flur und Zimmern zu stecken. Während der Bauarbeiten hat sich der neue Pächter ein kleines Büro im Erdgeschoss eingerichtet, von dem aus er die Arbeit koordiniert. So erstrahlt das ehemalige Bordell nun in keuschem Weiß im Innern. Flure und Zimmer wurden frisch gestrichen. Es gibt Gemeinschafts-Badezimmer und -Küche. Alles erinnert an ein modernes Hostel. Und benutzt wird das Ganze auch schon. Auch wenn nur sehr selten, „weil das Gebäude von außen noch so abschreckend wirkt“, sagt er. Monteure und Handwerker könnten die Zimmer günstig buchen. 25 Euro pro Nacht. Aber nur bis nächstes Jahr, „dann ist das hier kein Hostel mehr, sondern ein Restaurant.“



Restaurant mit Kinderspielplatz

Weitere 100 000 Euro sollen dafür investiert werden. Die Fassadenarbeiten haben begonnen. „Wir haben einen Garten- und Landschaftsarchitekten engagiert, der hier bis circa April 2023 eine schöne Außenanlage bauen wird.“ Im Seitenbereich solle ein Kinderspielplatz entstehen. Der Außenbereich solle, erklärt der Türke, mit einem Zaun aus Milchglas umgeben werden. Dort, wo sich im Eingangsbereich die Bar befand, werde der Kebab zubereitet und es werde modern mit Sitzgelegenheiten gestaltet. In den oberen Stockwerken lebten dann die Mitarbeiter des Restaurants. Fachkräfte aus der Türkei, die viel vom Kebab-Handwerk verstehen würden. Es solle so schmecken wie in der Türkei. Die Besonderheit des Kebab-Hauses sei deshalb, dass alles in einem Holzofen zubereitet werde. Vom Brot bis zum Fleisch.



Verwöhnt wird also auch weiterhin im ehemaligen Bordell. Es ist dann nur eine andere Art der Fleischeslust, die ab nächsten Sommer an der B54 gestillt werden soll.