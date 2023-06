P + R an Bahnhöfen im MK: So fällt das Urteil des ACE aus

Von: Thomas Machatzke

Bahnhof Lüdenscheid: Gordan Dudas (links) erläutert dem Roger Zwiehoff die Besonderheit des Bahnsteig, der zur einen Hälfte der Deutschen Bahn, zur anderen Hälfte der Stadt Lüdenscheid gehört. Das macht’s mitunter nicht leichter bei allen Planungen. © Machatzke, Thomas

Der Auto Club Europa hat die Park + Ride-Parkplätze in Lüdenscheid und auf der Volmeschiene untersucht. Die Ergebnisse: teilweise sehr ordentlich, doch zu einem „exzellent“ reichte es nirgendwo.

Lüdenscheid – Es ist die Zeit prägnanter Fragestellungen und auch die Zeit der Mobilitätswende im Zeichen des Klimawandels. In diese Zeit passt die Frage „Kann Deutschland P + R?“ vortrefflich. Auf die Suche nach Antworten hat sich seit Anfang April der ACE (Auto Club Europa) mit seinem „Park + Ride-Check 2023“ begeben. Am Freitag hieß die Fragestellung ganz konkret: Können die Kommunen auf der Volmeschiene und in Lüdenscheid Park + Ride? Die Antwort: Ja, sie können. Nicht exzellent zwar, aber ausreichend. Vielleicht sogar mehr als das mit Blick auf den Umstand, dass die meisten Park + Ride-Parkplätze an den Haltepunkten der Deutschen Bahn ohnehin seit geraumer Zeit ein brachliegendes Segment bedienen, denn die Bahn ist auf der Volmeschiene seit dem Sommer 2021 nurmehr sehr sporadisch, in Lüdenscheid praktisch gar nicht mehr gefahren.

Sei’s drum: Am Freitag ging es nicht um den allgemeinen Ärger mit der Deutschen Bahn, sondern darum, wie Kommunen die Haltepunkte mit Park + Ride-Angeboten attraktiv halten. „Park + Ride ist eine ältere Idee, die nun zukunftsfähig gestaltet werden soll. Im Zusammenspiel mit dem neuen 49-Euro-Ticket kann so ein Beitrag zur Verkehrswende geleistet werden“, stellte Roger Zwiehoff, Regionalleiter des ACE für den Bereich Ruhrgebiet und südliches Westfalen, am Freitagnachmittag bei der Tagesbilanz fest, „Ziel ist es, den Individualverkehr etwas weniger und den ÖPNV etwas mehr werden zu lassen – und dies mit dem nötigen Komfort, der es für die Menschen auch attraktiv macht.“

Auch Jael Rachel Räker, Regionalleiterin für den Bereich Ostwestfalen, stellte fest: „Es geht um vernünftige Lösungen [...], nicht um Verbote. Wir beim ACE sind nicht die Grünen. Es ist gut, dass wir in NRW als starkem Landesverband des ACE auch große Unterstützung aus dem Landtag haben.“

Begleitet wurde das Trio des ACE – neben Zwiehoff und Räker auch der Kreisvorsitzende Hagen-Mark, Günter Dräger – am Freitag vom SPD-Landtagsabgeordneten Gordan Dudas und zudem von Philipp Kallweit, dem verkehrspolitischen Sprecher der SPD in Lüdenscheid. In Meinerzhagen (Petra Gossens), Kierspe (Christian Reppel) und Schalksmühle (Jan Jellesma und Marc Fürst) kamen weitere SPD-Kommunalpolitiker zu den Ortsterminen dazu, um sich die Einschätzung der einzelnen Standorte anzuhören. Für den ACE ist das Ziel des Checks, die Kommunen auf Missstände hinzuweisen, Verbesserungen anzustoßen, aber auch Lob auszusprechen. Gordan Dudas definierte den Sinn des Tages für ihn und seine Genossen vor Ort darin, dass die Ergebnisse der Untersuchung in „Anträge in den Räten der Kommunen münden“ sollen. Für die Park + Ride-Parkplätze solle das forciert und auf den Weg gebracht werden, was notwendig und möglich ist.



Wo die sechs untersuchten Parkplätze des Freitags im Gesamtranking in NRW und bundesweit landen, ist noch offen, auch wenn der ACE inzwischen weit mehr als die 250 avisierten P + R-Parkplätze untersucht. Im Tagesranking gab es jedenfalls einen klaren Sieger, den Parkplatz in Kierspe. Im Ranking sind bis zu 16 Punkte zu vergeben. Mit acht Punkten gilt der Test für einen Parkplatz als bestanden, ab mehr als 13 Punkten (13,25 niedrigster Wert) erhält ein Parkplatz die Auszeichnung „exzellent“. „Die Auszeichnung hat mit 13,5 Punkten aber bisher nur ein Parkplatz in Wetter/Ruhr von mir erhalten“, stellte Roger Zwiehoff am Rande fest. Jael Rachel Räker hat einmal gar 14,5 Punkte für einen Parkplatz in Borgholzhausen/OWL vergeben.



Beim Park + Ride-Check gab’s für Kierspe 13 Punkte: Vor Ort kam der SPD-Fraktionsvorsitzende Christian Reppel dazu, um über weitere Planungen zu informieren. © Ruthmann, Det

Kierspe: Der Parkplatz in Kierspe erhielt mit 13,0 Punkten die höchste Bewertung. Nur ein Viertelpunkt fehlte in Kierspe zu einer „exzellenten“ Bewertung. Neben den wichtigen Grundkriterien (kostenfreier Parkplatz, gute Beleuchtung des Areals, Barrierefreiheit, Sicherheit) hatte Kierspe noch drei Dinge zu bieten, mit denen gepunktet wurde: eine Fahrradbox, eine Akkustation für Pedelecs und zudem öffentliche Kunst auf dem Gelände. Die Prüfer waren begeistert.

Schalksmühle: Der auch ohne Bahnbetrieb bestens frequentierte Parkplatz am Schalksmühler Schnurrenplatz erhielt sehr ordentliche 12,0 Punkte. Wäre die geplante Radstellanlage bereits umgesetzt, wären es sogar auch 13 Punkte gewesen. In Schalksmühle traf das Team auf seiner Runde erstmals auch E-Lade-Säulen an, allerdings wie auch später in Lüdenscheid nicht barrierefrei und unbegrenzt für die Nutzung. Taxistand und Kiosk hatte die Volmegemeinde nicht zu bieten – irgenwie nachvollziehbar für den kleinen Standort, aber fürs Ranking am Ende trotzdem nachteilig. Jan Jellesma nahm die Idee mit, vielleicht langfristig nach Fertigstellung des Volmetalradwegs ein Fahrradverleih-Angebot am Platz auf den Weg bringen zu können.

Roger Zwiehoff (rechts) in Schalksmühle im Gespräch mit Gordan Dudas, Marc Fürst und Jan Jellesma. © Machatzke, Thomas

Brügge: In Brügge waren zwar am Mittag mehr Polizisten als Pendler-Autos anzutreffen – die Anlage hinterließ mit 11,75 Punkten aber auch einen guten Eindruck. Barrierefreiheit, Kostenfreiheit der Plätze, gute Ausschilderung und Anbindung an ÖPNV, Taxiplätze und – wie an vielen Standorten – eine ordentliche WC-Anlage sprachen für Brügge. E-Lade-Säulen würden hier noch genauso zu einer Aufwertung beitragen wie die von der SPD angeregten, aber noch nicht umgesetzten Fahrradboxen.

Eine gute Note bekam der Bahnhof in Brügge. © Machatzke, Thomas

Lüdenscheid (1): Der Parkplatz zwischen Bahnhof und Fachhochschule an der Bahnhofsallee ist eigentlich gar kein P + R-Parkplatz, sondern ein öffentlicher Parkplatz der Stadt. Er hat mit dem Bahnhofsumfeld (Kiosk, Taxistand, ÖPNV-Anbindung, Warteraum, Barrierefreiheit) viel zu bieten, ist aber nicht kostenfrei (vier Euro am Tag). Ein Manko. Trotzdem gab’s 10,5 Punkte, glatt bestanden!

Lüdenscheid (2) und Meinerzhagen: Der eigentliche P + R-Parkplatz am Lüdenscheider Bahnhof zwischen Bahnhof und Phänomenta schnitt ebenso wie der Bahnhof in Meinerzhagen mit 9,25 Punkten am schlechtesten ab, wobei auch dieser Wert noch im Gesamtranking im grünen Bereich liegt. Bei beiden Parkplätzen bemängelten die Prüfer die vermehrte Fremdnutzung der Parkflächen. „P + R-Parkplätze sind in der Regel gefördert“, stellte Zwiehoff fest, „wenn sie nicht ordnungsgemäß genutzt werden, laufen die Kommunen Gefahr, die Fördergelder zurückzahlen zu müssen an den Fördergeber“.

Fahrstuhl defekt: Das gab Abzüge für den Bahnhof in Meinerzhagen, zumal hier zu viele „Fremdparker“ festgestellt wurden. © Benninghaus, Simone

In Meinerzhagen kam ergebnismindernd dazu, dass der dortige Fahrstuhl im Moment nicht funktioniert, somit keine Barrierefreiheit gegeben ist. In Lüdenscheid gibt es auf dem P + R-Parkplatz weder Behindertenparkplätze noch einen Fußgängerstreifen, auf dem auch ein Rollstuhlfahrer sicher zum Bahngleis kommen könnte. Beides wollen Dudas und Kallweit direkt nach der Sommerpause im Bau- und Verkehrsausschuss als Antrag einbringen.



Bei einem Aspekt der Checkliste übrigens gab’s am Freitag bei allen sechs Parkplätzen keinen Treffer: Videoüberwachung der Parkplätze gab es an keinem Standort. Der ACE hätte es mit Zusatzpunkten belohnt, die Nutzer würden es mit dem erhöhten Sicherheitsgefühl für sich und ihre Fahrzeug auch goutieren. Auch diese Anregung nahmen die Kommunalpolitiker nach der Rundreise mit in die Sommerpause.