A45-Talbrücke Rahmede: „Sichtungsstätte der hl. Haselmaus“ bei Google Maps

Von: Jan Schmitz

Der Aufwand für die geschützte Haselmaus, die aus ihrem angestammten Habitat an der A45-Talbrücke Rahmede nach Ende des Winterschlafs umgesiedelt werden musste, sorgte für Unverständnis in der Region.

Lüdenscheid - Die Geschehnisse rund um die Talbrücke Rahmede in Lüdenscheid rufen immer wieder „Scherzkekse“ auf den Plan. Nun haben Unbekannte beim Kartendienstleister Google Maps wenige hundert Meter von der Talbrücke entfernt an der A45 eine neue „historische Sehenswürdigkeit“ markiert: die „Sichtungsstätte der heiligen Haselmaus“.

Wie berichtet, mussten im vergangenen Jahr die Bauarbeiten unter der Brücke so lange ruhen, bis die Haselmaus aus dem Winterschlaf aufgewacht war. Das hatte für Unverständnis unter anderem bei Anwohner gesorgt, die wegen des Umleitungsverkehrs von der gesperrten A45 nachts kein Auge zumachten.

Als Kontakt beziehungsweise war bei Google Maps zunächst das vom Bundesverkehrsministerium finanzierte Brückenbauer-Büro angegeben. Eine Verantwortung für den Eintrag bei Google Maps wies Brückenbauer-Büroleiterin Klaudia Scheer auf Anfrage jedoch weit von sich, da habe sich wohl jemand einen Scherz erlaubt: „Wenn es unsere Aktion gewesen wäre, hätten wir die Sichtungsstelle am richtigen Ort eingetragen“, kommentierte Scheer mit einem Augenzwinkern. Am Donnerstagnachmittag war der Hinweis aufs Brückenbauer-Büro bereits verschwunden, am Freitag dann auch die Markierung bei Google Maps.

Sichtungsstätte der heiligen Haselmaus an der A45 unweit der Talbrücke Rahmede bei Google Maps. © Screenshot am 13. April 2023.

Schon einmal hatte ein Fake bei Google Maps im Zusammenhang mit der Talbrücke Rahmede für Schmunzeln gesorgt. Anfang des Jahres war die marode Brücke beim Kartendienstleister plötzlich verschwunden, offenbar von Google selbst getilgt. Nach dem virtuellen Abriss war die Brücke wenige Tage später wieder da. Am 7. Mai soll sie nun endgültig verschwinden. Dann soll die Talbrücke Rahmede gesprengt werden.