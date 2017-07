Amtsgericht: "Der hat 'ne Schraube locker"

Lüdenscheid - Eine Nachbarin erinnert sich auf Sauerländisch: „Die ham sich öfter anne Köppe gehabt.“ Doch was wirklich passierte zwischen den ungleichen Partnern, das herauszufinden ist für Strafrichter Kabus diesmal keine Kleinigkeit.

Die 44-Jährige ist sicher, was den Zustand ihres Verflossenen angeht. „Der hat ‘ne Schraube locker.“ Immerhin: Der 13 Jahre jüngere Angeklagte habe mit fettigen Fischresten das Wort „Schlampe“ an ihre Wand geschmiert.

Es scheint um falsch verstandene Bindungen zu gehen. Sie habe den Algerier „islamisch geheiratet“ berichtet die Zeugin. „Das ist wie verlobt.“ Doch Alkohol, Diebstähle, Gewalt und Nachstellungen durch den Mann hätten ihr die Augen geöffnet.

„Ich habe einen Schlussstrich gezogen.“ Aber er kenne kein Nein, halte nie Abstand, sei immer aufdringlich und übergriffig. Er habe mit Müll geworfen, Steine an ihr Fenster geschmissen, sei in ihre Wohnung eingedrungen, habe sie bespuckt und geschlagen, gewürgt, bestohlen, beleidigt und bedroht, „das ganze Programm“.

Bis das Familiengericht vor einem Jahr eine einstweilige Anordnung erließ und dem Mann verbot, sich der Frau auf weniger als 50 Meter anzunähern.

Es folgten weitere Strafanzeigen der Gepeinigten. Es folgten eine Anklage, eine Ladung, es folgten Probleme, ihn zu erreichen, denn – sagt Oberamtsanwalt Hans Dieter Lehmann – der Angeklagte “war untergetaucht“.

Am 13. April erging Haftbefehl, am 10. Juni kam er in Untersuchungshaft. Ein Teil der Vorwürfe bezieht sich auf die wiederholte Verletzung der einstweiligen Anordnung. Außerdem legt die Staatsanwaltschaft dem 32-Jährigen zwei Ladendiebstähle zur Last.

Sechs Vorstrafen bringt er mit, unter anderem wegen Schwarzfahrens, diverser Diebstähle und Hausfriedensbruchs. Seit 2011 hält er sich in der Bundesrepublik auf. Einkünfte? „Ich arbeite nicht“, sagt der U-Häftling. Er bekomme Sozialleistungen, 280 Euro im Monat.

Für Strafverteidiger Horst Metag gibt es nicht viele Möglichkeiten. Er folgt der Version seines Mandanten, der behauptet, in Wiesbaden bei einer Freundin gewesen zu sein, als er seine Verflossene drangsaliert haben soll. Metag stellt einen Beweisantrag, die Frau aus Wiesbaden soll das als Zeugin bestätigen.

Strafrichter Kabus trennt dieses Verfahren ab. Übrig bleiben die beiden Ladendiebstähle. Dafür kassiert der 32-Jährige eine Freiheitsstrafe: sechs Monate ohne Bewährung. Eine günstige Sozialprognose, so Kabus, sei nicht zu erkennen. Möglicherweise kommt noch so einiges dazu.

Das wird sich herausstellen, wenn die Frau aus Wiesbaden ausgesagt hat.