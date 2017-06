Amtsgericht: Wie ein Sack Kartoffeln

Lüdenscheid - „Der Junge fiel wie ein Sack Kartoffeln zu Boden“, erinnert sich einer der Zeugen. Der „Junge“ ist ein stiernackiger Hüne von mindestens 130 Kilo. Nicht gerade das geborene Opfer. Die beiden Faustschläge des 37-jährigen Angeklagten, körperlich auch nicht kleinformatiger, müssen also ordentlich gesessen haben. Sie bilden das Ende eines Familienfestes, das ein Ehepaar zur Taufe seines Kindes für etwa 80 Gäste in einer Halle in Brügge ausgerichtet hat.

21. Mai 2016: Der Wodka fließt in Strömen. Die Verlobte des „Jungen“ antwortet auf die Frage nach dem Alkoholisierungsgrad der Männer: „“Er war ziemlich hoch, aber normal.“ Strafrichter Andreas Lyra hat es mit sieben Zeugen zu tun. Die verfolgen unterschiedliche Ziele. Und machen den Juristen das Leben schwer. Die eine Fraktion beschreibt den 26 Jahre alten Geschädigten als Unruhestifter. „Er war aufdringlich“, sagt die Frau des Gastgebers, Schwägerin des Angeklagten. „Er hat Streit gesucht.“ Gäste hätten sie immer wieder darauf angesprochen. Der kantige Mann neben Strafverteidiger Heiko Kölz, gebürtiger Usbeke aus Taschkent mit griechischem Pass und stattlichem Bauch, gibt die Schläge zu. „Er wollte mich schlagen, aber ich war ein bisschen schneller.“ Dass er den Bewusstlosen mit Fußtritten traktiert hat, wie die Staatsanwaltschaft ihm vorwirft, bestreitet er allerdings. „Das brauchte man nicht mehr.“ Die andere Fraktion besteht aus dem Opfer und seiner Verlobten. Der „Junge“ sagt über den Angeklagten: „Er hat mich angerempelt.“ Ein Wort habe das andere gegeben. Und als er an seinem Auto war, um sich nach Hause fahren zu lassen, sei der andere „aus dem Nichts angeflogen“ gekommen und habe ihm von hinten auf die Schläfe geschlagen. „Dann noch ein Schlag, dann weiß ich nichts mehr.“ Unter anderem muss seine gespaltene Unterlippe wieder zusammengenäht werden. Kölz beruft sich für seinen Mandanten auf Notwehr. Und plädiert auf Freispruch. Er unterstellt den Belastungszeugen wirtschaftliche Interessen – der „Junge“ will Schmerzensgeld erstreiten. Die Amtsanwältin sieht in dem Verfahren „viele Ungereimtheiten“. Doch eine gefährliche Körperverletzung sei nicht nachgewiesen. Sie beantragt eine Geldstrafe. Richter Lyra sieht das anders. Das Urteil ergeht wegen gefährlicher Körperverletzung. Acht Monate mit Bewährung. Und 1000 Euro Schmerzensgeld an den „Jungen“.