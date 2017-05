Amtsgericht: Den Rauhaardackel schwer verdroschen?

Lüdenscheid - „Sie kennen mich ja schon, Herr Kabus. Sie wissen ja, wenn ich etwas gemacht habe, dann gebe ich das auch zu.“ Doch diesmal bezeichnet der 35-Jährige die Vorwürfe in wutschnaubenden Selbstgesprächen unentwegt als „krass“, „Hammer“ und „Wahnsinn“. Die Anklage lautet auf Straftat gegen das Tierschutzgesetz. Der Drogensüchtige soll einen Rauhaardackel schwer verdroschen haben.

Es ist der 29. Oktober 2015, 9 Uhr. Schauplatz ist die Star-Tankstelle an der Altenaer Straße. Der Angeklagte wartet im Auto auf seinen Kumpel, der getankt hat und gerade bezahlt. Plötzlich reißt ein Zeuge die Beifahrertür des Peugeot auf, greift an dem 35-Jährigen vorbei und holt den Hund aus dem Wagen. Gegenüber der Polizei sagt er später, der Typ auf dem Beifahrersitz habe dem Dackel „mehrfach kräftig“ mit der Faust auf den Kopf geschlagen.

Laut Anklage soll er den vermeintlichen Hunderetter bedroht haben. „Lüdenscheid ist eine kleine Stadt, ich erkenne dich wieder, stecke dir ein Messer in den Rücken und vergrabe dich irgendwo im Wald.“ So weit diese Konversation. Zum Richter sagt der Beschuldigte: „Dass ich ihn bedroht habe, davon weiß ich nichts.“ Aber dass er Benny, so der Name des Hundes seines Kumpels, geprügelt hat, bestreitet er vehement. „Ich würde nie ein Tier schlagen.“ Außerdem habe der Zeuge durch die getönten Scheiben des Peugeot gar nichts sehen können. Und überhaupt: „Der kann mich sowieso nicht ab, seit er mitgekriegt hat, dass ich ein Junkie bin.“ Man kennt sich also.

Die junge Angestellte der Tankstelle hat von Schlägen oder einer Bedrohung nichts mitgekriegt, sagt sie im Zeugenstand. Der Halter des Hundes erinnert sich, dass er Benny dem „wildfremden Mann“ aus dem Arm genommen – und sich ansonsten aus der Sache herausgehalten hat. „Ich hatte nämlich keinen Führerschein zu der Zeit.“ Das stellte die Polizei dann auch fest. Der 43-Jährige ist deshalb bereits verurteilt. „Und den Dackel habe ich abgegeben, der war bissig und aggressiv.“

Bleibt also der Hauptbelastungszeuge. Der hat jedoch am Morgen bei Gericht angerufen und mitgeteilt, er könne nicht kommen, die Frau sei bettlägerig, er müsse das Baby versorgen. Das bringt ihm ein Ordnungsgeld von 200 Euro – ersatzweise vier Tage Zelle – und die polizeiliche Vorführung zum nächsten Prozesstermin ein.

Die Hauptverhandlung wird am 6. Juni um 9.30 Uhr im Saal 125 des Amtsgerichts fortgesetzt.