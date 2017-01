Amtsgericht: Phantom „Mike“ nicht aufzufinden

Lüdenscheid - Gibt es diesen ominösen Freund Mike überhaupt? Oder ist Mike nur eine Erfindung des Angeklagten – ein Phantom, das von der Schuld des 55-jährigen Junggesellen ablenken soll?

Strafverteidiger Heiko Kölz legt sich richtig ins Zeug, diesem Mike Leben einzuhauchen, um seinen Mandanten rauszupauken. Aber Strafrichter Thomas Kabus hat keinen Zweifel: Der Angeklagte – und nicht irgendein Mike – ist besoffen gefahren und hat seinen Kia auf der Brenscheider Straße in eine Böschung bugsiert. Dafür verurteilt er ihn zu 1500 Euro Geldstrafe und einer sechsmonatigen Führerscheinsperre.

31. Juli: Der Schlosser hat Streit mit seiner „Kleinen“, wie er seine Verlobte nennt. Auf seinem anschließenden Streifzug durch die Stadt – am Wegesrand gab’s reichlich Bier und Wodka – begegnet er seinem Kumpel, berichtet er. Man kennt sich seit fünf Jahren, trifft sich dann und wann zufällig auf der Straße, sagt er. Er kenne den aber nur als Mike. Nachname, Adresse oder Rufnummer – „weiß ich nicht“.

Im Café Extrablatt hört sich der Freund den Kummer des 55-Jährigen an. Dabei fließen noch ein paar Bierchen. Und dabei erfährt Mike, wenn es ihn denn wirklich gibt, dass sein trauriger Kumpel jetzt zu dem Baum im Mintenbecker Tal fahren will, unter dem er sich einst verlobt hat. Und erklärt sich bereit, den völlig betrunkenen Schlosser mit dessen Auto dorthin zu kutschieren. Doch Mike verfährt sich. So weit die Version des Angeklagten.

Das Ende der Geschichte spielt auf der Brenscheider Straße. Der Kia steckt in der Böschung, der 55-Jährige lehnt daran, „orientierungslos“, wie ein Polizist im Zeugenstand sagt. In der Hosentasche hat er den Autoschlüssel. Und lallt, Mike sei gefahren, direkt nach dem Unfall aber zu Fuß abgehauen. Der Arzt notiert später auf dem sogenannten Torkelbogen: Denkablauf verworren, schwankender Gang, Aussprache verwaschen, Verhalten abweisend, Stimmung stumpf und gereizt. Kurz: 2,6 Promille. Die Polizei sucht Mike, aber er bleibt verschwunden. Auf der Wache macht der Betrunkene widersprüchliche Angaben über den angeblichen Unfallfahrer. Dringender Tatverdacht.

Verteidiger Kölz doziert über die Unschuldsvermutung und „absolut wertlose Indizien“ und beantragt einen Freispruch. Doch Richter Kabus hält die „Indizienreihe mit einer Vielzahl von Faktoren in ihrer Gesamtheit“ für ausreichend. „Ihre Einlassung ist in den Bereich der Fabel zu verweisen.“