Amtsgericht: Misshandlung im Altenheim noch unbewiesen

Lüdenscheid - Ein examinierter Altenpfleger (36) muss sich wegen des Vorwurfs der Misshandlung von Schutzbefohlenen verantworten. Laut Staatsanwaltschaft hat er im Frühling ‘16 in einem Seniorenheim im Westen der Stadt einer bettlägerigen und bewegungsunfähigen alten Dame in drei Fällen Kissenbezüge und ein Handtuch aufs Gesicht gelegt und den Stoff durch Strammziehen fixiert. Dann soll er sie ihrem Schicksal überlassen haben.

Der Angeklagte, derzeit ohne Arbeit, weist vor dem Schöffengericht jede Schuld von sich. Er habe der Patientin – „Sie hatte mehrere Schlaganfälle und kann sich nicht äußern“ – ein einziges Mal einen kleinen Kissenbezug auf den Mund gelegt. „Sie hat oft gehustet und gespuckt.“ Und sie trage einen Krankenhauskeim in sich, er habe von ihrem Sekret nicht getroffen werden wollen. „Eigentlich sollte man einen Mundschutz anziehen, aber ich wollte schnell fertig werden.“ Und er habe den Kissenbezug „um Gottes Willen nicht fixiert“.

Richter Thomas Kabus will wissen, warum er das Tuch nicht wieder entfernt habe. „Das weiß ich nicht mehr, es war keine böse Absicht.“ Wenige Stunden später entdeckt eine Kollegin die Frau in ihrer Lage. „Sie hat mich ganz erschrocken angeschaut. Ich war völlig schockiert.“ Der Bewohnerin sei es aber gut gegangen. Die Zeugin spricht den Kollegen darauf an. Er sagt: „Tut mir leid, kommt nicht wieder vor.“

Doch eine Woche später passiert es bei derselben Frau wieder. Diesmal streitet der Pfleger alles ab. Eine weitere Woche danach wiederholt sich der Vorfall. Eine Pflegehelferin aus der Nachtschicht findet ein Handtuch auf dem Gesicht der Patientin, „leicht fixiert, die Augen mit bedeckt“. Das sei „mit dem Gewissen nicht vereinbar“. Der Angeklagte: „Das war ich nicht.“

Strafverteidiger Horst Metag hat eine Theorie. Vielleicht will jemand dem Pfleger schaden. Sein Mandant hatte schon zwei befristete Jahresverträge in der Einrichtung. „Wer konnte ein Interesse daran haben, dass er keinen Festvertrag bekommt?“ Nach den Vorfällen kam die fristlose Kündigung. Aus der Pflegedokumentation geht hervor, dass der 36-Jährige jeweils der Letzte im Zimmer der Seniorin gewesen ist.

Die Kolleginnen beschreiben den Angeklagten ansonsten als „gewissenhaft“, „zuverlässig“ und „strukturiert“. Er selbst sagt: „Ich habe nie jemandem geschadet.“ Ob die alte Dame durch die Vorfälle zu Schaden gekommen ist, das soll nach dem Vorschlag des Staatsanwaltes nun ein Rechtsmediziner begutachten. „Ich habe keinen Zweifel, dass Sie das gemacht haben. Wenn sie nur erschrocken war, dann gibt’s einen Freispruch.“ Trotzdem finde er es „gemein, so was zu machen“. Die Frage, ob der Tatbestand der Misshandlung erfüllt ist, ist noch offen.

Neuer Termin von Amts wegen.