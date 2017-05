Amtsgericht: Ein Mann will nach oben

Lüdenscheid - Ein Mann will nach oben. Wenigstens ein bisschen. Doch zwei Anklagen – eine wegen Betruges, eine wegen Schwarzfahrens – erleichtern dem 42-Jährigen das Vorhaben nicht gerade. Und mangelnde Sprachkenntnisse erst recht nicht. Ein älterer Herr, Begleiter des Angeklagten, empfiehlt dem Richter: „Wenn man langsam und deutlich spricht, versteht er es.“ Richter Kabus nickt. Der kleine dürre Mann aus dem kroatischen Umag auch. Er trägt Blaumann. Sein Name ist Samson.

Er soll einem hünenhaften Bahnschaffner am 19. September zwischen Schalksmühle und Lüdenscheid einen ungültigen Fahrschein vorgezeigt haben. Ein Schulweg-Ticket. Der Kontrolleur ruft die Polizei. Die Beamten empfangen den Beschuldigten am Bahnhof. Die Anzeige geht raus. Doch Samson gestikuliert und wird laut. „Isch nischt bin diese Mann.“ Und entschuldigt sich schnell „fur meine Temperament“.

Der ältere Herr im Zuschauerraum mischt sich ein. Kabus schneidet ihm das Wort ab. Die Akustik im Saal 125 gerät durcheinander. Nach zehn Minuten wird klar, was Samson meint. Sein Bruder Arben habe ihm sein Portemonnaie mit seinem Ausweis abgenommen. Und dann im Zug vorgezeigt. Der ältere Herr ergreift wieder das Wort. Sein Schützling habe Anzeige deswegen erstattet, und bei der Polizei habe man gesagt, es gebe da eine Verwechslung.

Doch der riesige Schaffner im Zeugenstand ist sicher und deutet auf den Angeklagten. „Der war das, ich erkenne ihn 100-prozentig, auch an der Stimme, und wie aggressiv er rüberkommt.“ Wenn es stattdessen wirklich der Bruder war – „dann muss er ihm aber sehr ähnlich sehen“. Der Richter runzelt die Stirn. „Eine Identifikation ohne die Vergleichsperson ist rechtlich schwierig.“ Der Bruder müsse zu einem nächsten Termin geladen werden.

Samson versteht nicht recht und sagt erstmal „Danke“. Am Wochenende zieht er von der Obdachlosenunterkunft in eine eigene Wohnung. Und einen Job bei einer Leihfirma hat er jetzt auch, 1000 Euro netto. Für den nächsten Termin soll nicht nur der Bruder vorgeladen werden. Der Richter will einen Dolmetscher hinzuziehen.