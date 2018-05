Alte und Kranke bestohlen

Lüdenscheid - Zwei Männer haben alte und kranke Menschen ausgeraubt und kommen mit Bewährungsstrafen davon.

Strafrichterin Kristina Thies nennt die Missetaten der beiden Angeklagten eine „riesengroße Sauerei“. Die 24 und 28 Jahre alten Männer senken die Köpfe. Sie haben sich alte und kranke Menschen als Opfer ausgesucht.

Aber sie kommen mit einer Bewährungsstrafe von jeweils zehn Monaten davon. Thies: „Sie haben verdammt Schwein, dass Sie hier einen guten Eindruck gemacht haben.“

Etwas anderes als ein umfassendes und von Reue getragenes Geständnis hätte ihnen auch nichts genützt. Denn die Senioren, eine Frau mit Rollator und ein Mann mit Gehstock, sitzen auf dem Flur und warten darauf, in den Zeugenstand zu treten.

Sie haben die Männer gutgläubig in ihre Wohnungen gelassen, weil die sich als Polizisten und in einem anderen Fall als Elektriker ausgegeben haben. Am Ende waren ihre Portemonnaies weg, samt Geld, Personal- und Schwerbehindertenausweisen.

Die beiden Verteidiger, die Rechtsanwälte Dominik Petereit und Frank-Peter Rüggeberg, haben ihre Mandanten zu Geständnissen gedrängt. Die Beweislast ist zu erdrückend. Als die Täter unter Drogeneinfluss ihren zweiten Raubzug vollendet hatten, liefen sie vor dem Haus des Opfers zufällig einem echten Polizisten in die Arme.

Mit dem Verfahren haben die beiden Vorbestraften noch Glück gehabt. Denn obwohl sie sich einen Polizeiausweis mit NRW-Wappen gebastelt hatten – „schief und krumm und äußerst dilettantisch“, wie die Richterin anmerkt – bleibt es bei einer Anklage wegen gemeinschaftlichen besonders schweren Diebstahls in zwei Fällen. Für den Amtsmissbrauch müssen sie sich nicht verantworten.

Das Geständnis erspart den betagten Geschädigten die Aussage. „Ich weiß gar nicht, was in mich gefahren ist“, sagt der eine. Sein Berufswunsch ist übrigens ausgerechnet Altenpfleger. Er hat die Ausbildung absolviert, zum Examen wurde er nicht zugelassen – „wegen Unzuverlässigkeit“, wie er sagt.

Und sein Komplize sagt, er sei froh, „dass das jetzt hier geklärt werden konnte“.

Geklärt ist übrigens noch ein Diebstahl. Der jüngere der beiden hat in einem Drogeriemarkt für knapp zehn Euro Kondome geklaut und wurde erwischt. Dieses Verfahren stellt die Richterin ein.

Diebstahl sei zwar natürlich verboten. „Aber ich bin froh, dass Sie in Ihrer Situation nicht auch noch ein Kind in die Welt setzen wollen.“