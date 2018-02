Hausfriedensbruch strafrechtlich "kein großes Ding"

+ © dpa © dpa

Lüdenscheid - Seine Heimat, 3800 Kilometer weit weg, liegt in Trümmern. Vor zwei Jahren verließ er – damals 19-jährig – die 200 000-Einwohner-Stadt Homs in Syrien und landete irgendwie in Lüdenscheid. Seine Aufenthaltsgestattung erlaubt ihm den Aufenthalt während des Asylverfahrens. Hausfriedensbruch erlaubt sie ihm nicht.