Betrüger nimmt Hausarzt aus: Mehr als 200.000 Euro "geliehen"

Lüdenscheid - Ein Betrüger hat fast die Existenz eines betagten Mediziners ruiniert. Was der Arzt zur Altersvorsorge angespart hat, ist weg.

Ein spielsüchtiger und deshalb hoch verschuldeter vorbestrafter Arbeitsloser (48) auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ein gutgläubiger Hausarzt (75), nicht unvermögend, hilfsbereit bis fast zur Selbstaufgabe. Diese unselige Paarung lässt Böses ahnen.

Und tatsächlich: Der alte Herr leiht seinem Patienten Geld. Elfmal in anderthalb Jahren. Insgesamt rund 220 000 Euro. Und kriegt keinen Cent zurück. Ein Fall für das Schöffengericht. Der Angeklagte zockt an Automaten oder am Pokertisch.

Und er verliert – auch gegen Leute, die in Geldfragen total humorlos sind. Der 48-Jährige erzählt dem Gericht unter Vorsitz von Amtsrichter Thomas Kabus über Zocker aus Kasachstan, die dem Schuldner Druck machen und 50 Prozent Verzugszinsen berechnen. „Ich war wirklich fix und fertig.“

Den Mediziner nennt er vor Gericht „Vaterfigur“. Am 11. Juli 2016 sitzt er in dessen Sprechzimmer und jubelt ihm die Geschichte von einer schwerbehinderten Tochter unter, deren Behandlung ach so teuer sei. Der Herr Doktor tröstet ihn, man werde schon eine Lösung finden. Der erste Barscheck geht über den Tisch, 5000 Euro.

"Profischauspieler"

Sein Versprechen, die Summe ganz bestimmt zurück zu zahlen, erfüllt der Zocker so wenig wie nach den nächsten Finanzspritzen. Trotzdem fällt der Arzt immer wieder auf neue Geschichten rein und leiht ihm Geld, zweimal sogar jeweils 50 000 Euro, auch in bar.

Die Schuldscheine mit der Unterschrift des 48-Jährigen stapeln sich. Die Ehefrau des Betrogenen erinnert sich: „Ich habe kein Taschengeld mehr gekriegt.“

Der Zeuge sitzt wie gramgebeugt im Gerichtssaal und sagt: „Es ist nicht einfach für mich, hier zu sein und zuzugeben, dass ich Mist gemacht habe.“ Richter Kabus fragt ihn nach dem Grund für sein Verhalten. „Leichtgläubigkeit, Naivität“, antwortet der Mann. Und fügt hinzu: „Er ist ein Profischauspieler. Der Beste, den es gibt.“

Und wenn er mal eine Tilgung angemahnt hat, habe sein Gegenüber gesagt: „Das kann ich momentan nicht.“ Der Mediziner seufzt: „Ich arbeite deswegen heute noch, um das alles auszugleichen, sonst wäre ich längst im Ruhestand.“ Der Richter will wissen, wie lange noch. Der Zeuge sagt leise: „Drei bis vier Jahre noch.“

"Helfersyndrom"

Strafverteidiger Markus Blumenstein aus Dortmund mutmaßt, der Mediziner leide „vielleicht an einem Helfersyndrom“. An den Tatvorwürfen der Staatsanwaltschaft gegen seinen Mandanten hat er jedoch nichts auszusetzen.

Der Lüdenscheider legt ein umfassendes Geständnis ab. Er schildert unter anderem, er sei „blind“ und „krank“ gewesen. „Ich hätte sogar einen Schuldschein über 500 000 Euro unterschrieben, wenn ich nur 5000 dafür gekriegt hätte.“ Und er sagt, seine Familie habe sich von ihm abgewendet.

In der Beweisaufnahme klärt sich, warum: Die Verwandten haben dem Zocker auch schon mal 125 000 Euro geliehen.

Ende der Fahnenstange

Der Staatsanwalt spricht von „hoher krimineller Energie“, mit der der Angeklagte „gezielt die Gutmütigkeit eines Menschen ausgenutzt“ und für einen „immensen Schaden“ gesorgt habe – und beantragt zwei Jahre und zehn Monate Gefängnis.

Verteidiger Blumenstein hält dagegen, dass der Betrogene es dem Betrüger „auch nicht besonders schwer gemacht“ habe. Er plädiert für eine Bewährungschance.

Das Urteil lautet auf zweieinhalb Jahre – aber ohne Bewährung. Der Richter sagt: „Irgendwann ist das obere Ende der Fahnenstange erreicht. Und dann fallen Sie runter.“