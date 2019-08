Abzocke im Stern-Center! Falscher Saturn-Mitarbeiter hält dicht - Wer ist "Murat"?

Lüdenscheid - Wenn es stimmt, was der 23-Jährige erzählt, dann wollte er zwar ein krummes Ding drehen, ist am Ende aber selbst ein Opfer: Ohne Beute geblieben, trotzdem wegen Betruges angeklagt, von Strafrichter Andreas Lyra verurteilt und obendrein zum Ausgleich des Schadens verpflichtet, den er mit angerichtet hat.

Der eigentliche Drahtzieher der Gaunerei bleibt unbehelligt, dessen Namen nennt der Angeklagte nicht. „Aus Angst“, wie sein Strafverteidiger Dirk Löber sagt. Es soll sich um einen „Murat“ handeln.

Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft lief das Gaunerstück folgendermaßen: „Murat“ kennt zwei Männer, die günstig Smartphones und andere Elektroartikel kaufen wollen. Er macht sie mit einem vermeintlichen Saturn-Mitarbeiter bekannt, der die Waren für sie mit einem Hausrabatt von 30 Prozent kaufen soll.

Gefälschtes Firmenschild am Oberhemd

So kommt der 23-Jährige ins Spiel. Der hat sich ein selbstgemaltes Firmenschildchen ans Oberhemd geheftet und trifft sich mit „Murat“ und den beiden Kunden am 15. November in einem der Treppenhäuser des Stern-Centers.

Die Kunden – laut Löber mit ihrer „Geiz-ist-geil“-Mentalität mitverantwortlich für den Erfolg der Betrüger – drücken dem falschen Saturn-Mann insgesamt 3000 Euro und eine Bestellliste in die Hand und warten vor Ort auf die Lieferung.

Statt der Waren taucht einige Minuten später jedoch „Murat“ bei ihnen auf, tut ganz panisch, erzählt was von „Polizei“, dass sie den Kurier „gepackt“ hätten und rät ihnen, schleunigst abzuhauen. Dann knöpft er dem 23-Jährigen das Geld ab. Löber: „Mein Mandant wurde unter Druck gesetzt und hat nicht aus freier Entscheidung gehandelt.“

„Die Hintergründe der Tat sind im Dunkeln geblieben“

Der angebliche Drahtzieher bleibt unbekannt. Der Staatsanwalt sagt: „Die Hintergründe der Tat sind im Dunkeln geblieben.“ Die beiden geprellten Kunden sind ihr Geld los, und der Angeklagte badet die Sache jetzt strafrechtlich aus.

Es ist seine achte Verurteilung, hauptsächlich Drogendelikte finden sich in seinem Strafregister. Aber er gelobt Besserung. Mit Betäubungsmitteln, sagt er, habe er nichts mehr zu tun. „Ich will mein Fachabi machen und nebenher arbeiten gehen.“

Richter Andreas Lyra verurteilt ihn zu einer Geldstrafe von 2000 Euro und brummt ihm zusätzlich die Erstattung der 3000 Euro auf. „Wertersatzeinziehung“ heißt das im Juristendeutsch.