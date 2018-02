Satter "Nachschlag" für den Häftling

Lüdenscheid - Ein 44-Jähriger Lüdenscheider, der seit August im Gefängnis sitzt und im Dezember entlassen werden wollte, muss seine Pläne für die Freiheit verschieben. Nach einem Saufgelage und einem brutalen Angriff auf einen Mitzecher holte er sich beim Strafrichter einen "Nachschlag" ab: zehn Monate wegen gefährlicher Körperverletzung.

Anstreicher war er mal, verheiratet war er auch mal. Dann wurde er arbeitslos, geschieden, sammelte im Laufe der Jahre zwölf Vorstrafen und Knasterfahrung.

Bei Strafrichter Thomas Kabus holte sich der 44-jährige Lüdenscheider – seit August wieder in Haft – jetzt einen satten „Nachschlag“: zehn Monate ohne Bewährung wegen gefährlicher Körperverletzung. Das ist die Quittung für eine Keilerei in der Trinker-Szene, die sich oft am Ende der Karlstraße, hinter dem Netto-Markt am „Knapp“, versammelt.

Dabei wurde am 11. April ein 46-Jähriger verdroschen, der allerdings keinerlei Erinnerung an den Vorfall hat. Zur Tatzeit hatte er 3,1 Promille intus. „Ich weiß nur noch, dass ich mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde.“

Der Angeklagte streitet die Tat ab. Doch eine junge Frau, die mit einer Bekannten und ihren Kindern auf dem Weg zu einer Arztpraxis war, erkennt den Beschuldigten wieder, „zu 100 Prozent“, wie sie sagt. Da sei „ein Trupp Männer“ lautstark im Streit gewesen, dann sieht sie Schläge und Tritte und einen Mann, der aus Mund und Nase blutend zusammenbricht.

Ihre Freundin ruft die Polizei und leistet Erste Hilfe, die Männer verschwinden in Richtung Knapper Straße. Gegen die Beweislage und die Aussagen der beiden Frauen kann Strafverteidiger Horst Metag nichts ausrichten.

„Der Herr ist sehr temperamentvoll“

Zwei weitere Männer aus dem Trupp der Trinker sind als Zeugen geladen, glänzen aber durch Abwesenheit. Im Ermittlungsverfahren haben sie behauptet, gar nicht dabei gewesen zu sein. Metag sagt den schönen Satz: „Ich brauche keinen Zeugen, der nicht da war – und wenn er da war, dann voll war.“

Das Opfer der Attacke hat zwar keinen Strafantrag gegen den Angeklagten gestellt, scheint ihn aber zu kennen und sagt über ihn: „Der Herr ist sehr temperamentvoll.“ Für die Staatsanwältin liegt der Fall klar. Der Angeklagte habe immer alles abgestritten.

Rechtsanwalt Metag entgegnet: „Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht – wenn das stimmt, dann hat er keine Chance mehr.“ Das bestätigt der Richter mit seinem Urteil, spricht von einem „klassischen Saufgelage hinterm Netto“ und bezeichnet das Strafmaß als „eher zu mild als zu scharf“.

Nun muss der 44-Jährige noch lange auf seine Haftentlassung warten. Eigentlich wäre es Anfang Dezember so weit gewesen. Doch wegen Körperverletzung in drei Fällen und Hausfriedensbruchs hat Kabus ihn vor einem Jahr abermals zu acht Monaten ohne Bewährung verurteilt. Diese Strafe und nun weitere zehn Monate Gefängnis kommen also noch dazu.

Voraussichtliche Haftentlassung: Sommer 2020. Der Verurteilte ist empört. Er will gegen die Entscheidung in Berufung gehen.