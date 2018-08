Vergesslicher Kriegsveteran zu Geldstrafe verurteilt

Lüdenscheid - Ein kroatischer Kriegsveteran musste sich wegen zweier Diebstähle vor dem Strafrichter Verantworten.

„Ich war beim Militär“, sagt der Mann (43) aus Kroatien. „Ich habe gekämpft, seitdem bin ich krank und vergesse immer Sachen.“

Auch die Unterschlagung eines Smartphones und der Diebstahl einer Flasche Amaretto in einem Supermarkt sind „irgendwie weg“, sagt er. „Kann sein, dass ich es getan habe, ist möglich, aber ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern.“

Ob das tatsächlich am Balkankrieg liegt, vielleicht auch an der Heroinsucht des Angeklagten oder schlicht daran, dass er als einschlägig vorbestrafter Dieb die Übersicht verloren hat – das vermag Strafrichter Thomas Kabus nicht zu klären. Und es ist auch nicht seine Aufgabe.

Doch es wird klar, dass der hagere kleine Mann mit den zittrigen Händen am liebsten gar nicht mit den Behörden kooperiert. Ob er gegenüber Polizisten erzählt, er habe seine Ausweispapiere verloren, ob er eine falsche Identität angibt, zum Beispiel die seines Bruders, oder ob er in der Gewahrsamszelle die Aussage verweigert und stattdessen „Ich will schlafen!“ schimpft – die Beamten haben es nicht leicht mit ihm.

Und die Dolmetscherin vor Gericht auch nicht. Zwischendurch verfällt der Angeklagte in einen wohl seltenen Dialekt, der die Übersetzerin überfordert. Der Richter ermahnt den Ex-Soldaten, verständlich zu reden.

Die Beweisführung gelingt mühsam. Der rechtmäßige Besitzer des Handys taucht gar nicht erst auf. Ein Kripo-Beamter ist verhindert, weil er „wegen einer Auslieferung nach Madrid fliegen musste“, wie Kabus sagt.

Der Filialleiter des Supermarktes berichtet, wie der Ladendieb mehrfach „Ich hab’ nix gemacht“ gerufen hat und wie die Flasche Schnaps schließlich am Boden zerschellte.

Für die Staatsanwältin gilt der 43-Jährige als überführt. Immerhin hält sie ihm „mit einigem Wohlwollen“ zugute, dass er seine Schuld nicht abgestritten hat.

Der Prozess ist für den vergesslichen Angeklagten nur eine Zwischenstation. Zwei weitere Strafverfahren sind anhängig. Vorläufig verurteilt Richter Kabus ihn zu einer Geldstrafe von 600 Euro. Der Angeklagte sagt auf Deutsch: „Ich bedanke mich bei Ihnen.“