Mann von Mann vergewaltigt

Lüdenscheid - Das Schöffengericht unter Vorsitz von Amtsrichter Andreas Lyra hat einen 27-Jährigen wegen Vergewaltigung, Ladendiebstahls und Bedrohung verurteilt.

Der Mann, seit seiner Flucht aus dem Irak 2015 verwitwet, hat sich nach Überzeugung der Richter an einem jungen Mann (19) aus dem westafrikanischen Guinea vergangen, während der schlief. Doch der Angeklagte bestreitet die Tat.

Der Sex sei einvernehmlich gewesen. Der Indizienprozess dauert knapp acht Stunden. Das Urteil: Drei Jahre Gefängnis.

Die Streifenpolizistin im Zeugenstand kennt den 27-Jährigen, Ex-Soldat der kurdischen Peschmerga, zur Genüge. „Wir hatten immer wieder Einsätze wegen ihm.“

Und in einer städtischen Unterkunft hat er längst Hausverbot. Tätliche Angriffe gegen Personal und Mitbewohner, mangelnde Rücksichtnahme, Sachbeschädigung. Es heißt, er habe gegen Zimmertüren unliebsamer Nachbarn gepinkelt.

Mühsame Beweisaufnahme erforderlich

Der Ladendiebstahl und die Bedrohung sind schnell abgehandelt. Die Beweislage ist klar. Da kann auch Strafverteidiger Jörg Spickenbom nichts ausrichten. Der schwerwiegendste Vorwurf aber erfordert eine mühsame Beweisaufnahme.

Nach Erkenntnissen der Justiz beginnt die bizarre Geschichte am Abend des 5. Januar. Sie hat sich in den Augen der Richter so abgespielt wie der Afrikaner sie eine Stunde lang zögerlich berichtet.

Demnach spricht ihn der Mann aus dem Irak spät abends auf dem Hagener Bahnhof an – und lädt ihn ein, mit nach Lüdenscheid zu kommen. Im Zug holt der 27-Jährige eine Flasche hervor. Sie teilen sich den Wodka.

In Lüdenscheid gelandet, kaufen sie an einem Kiosk am Rathausplatz mehr Wodka, trinken auch den aus und gehen in eine benachbarte Disco. Der Gastgeber kauft sich und dem 19-Jährigen ein paar Bier. Der Zeuge sagt: „Ich war in keiner guten Verfassung.“

Nachts erreichen sie ein Haus an der Brüderstraße, darin ein Dachzimmer, in dem zwei Matratzen auf dem Fußboden liegen. „Ich bin schnell eingeschlafen“, sagt der junge Flüchtling aus Guinea.

Aus dem Schlaf aufgeschreckt

Als er später auf dem Bauch liegend aus dem Schlaf aufschreckt, merkt er: der Gastgeber hat ihn entkleidet und liegt auf ihm, drückt ihn am Nacken auf die Matratze und vergewaltigt ihn. „Ich war außer mir.“

Er stößt den Mann weg, es kommt zu einer Rangelei, ein Nachbar ruft die Polizei. Die Nacht endet für den Guineer im Krankenhaus, für den Täter in der Zelle.

Der Nebenklagevertreter des Opfers, Rechtsanwalt Lutz Mollenkott aus Hagen, verweist auf ein Verfahren, das ein Aachener Gericht ein Jahr zuvor gegen den Mann aus dem Irak geführt hat. Der Vorwurf war derselbe.

Der 27-Jährige saß sechs Monate in U-Haft, wurde freigesprochen und bekam eine Entschädigung vom Staat. Aussage stand gegen Aussage. Nun reichen die Indizien.

Die Staatsanwältin hatte drei Jahre und sieben Monate beantragt.