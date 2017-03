Amtsgericht: Streit um verschwundene Jacke

Lüdenscheid - Es geht, ganz profan, um eine Jacke. Ein Kfz-Mechatroniker (28) aus Berlin-Wannsee kauft sie für 250 Euro bei Ebay-Kleinanzeigen im Internet von einem gleichaltrigen Lüdenscheider. Und der sitzt jetzt vor Strafrichter Thomas Kabus.

Weil der Mann aus Berlin zwar bezahlt, aber die Jacke nicht gekriegt hat. Die Anklage lautet auf vorsätzlicher Betrug.

Strafverteidiger Michael Kohrs aus Dortmund legt sich in diesem kleinen Fall mächtig ins Zeug. Den Strafbefehl hält er für ein solches Delikt „eigentlich für angemessen“, sagt er. „Aber mein Mandant hat die Jacke abgeschickt und ist deshalb nicht bereit, die Strafe zu bezahlen. Wir gehen davon aus, dass die Jacke bei Hermes verloren gegangen ist.“



Vor dem Gerichtssaal sitzen zwei Zeugen, die den Versand angeblich bezeugen können. Doch vorher will der Strafrichter mit dem Geschädigten sprechen. Der schildert den Lüdenscheider als „zunächst ganz nett“. Aber dann sei es „unfreundlich und dubios“ geworden. Auf seine E-Mails habe der Verkäufer irgendwann gar nicht mehr reagiert. Telefoniert habe man gar nicht. Der Angeklagte widerspricht: „Doch, ganz oft.“ Und der Berliner will „stur“ bleiben, wie er sagt. „Ich werde das Geld zivilrechtlich einklagen, egal was hier für ein Urteil fällt.“ Irgendwann müsse mal Schluss sein.



Thomas Kabus regt an, das Verfahren gegen eine Schadenwiedergutmachung einzustellen. Rechtsanwalt Kohrs will, dass sich der Angeklagte und der geprellte Kunde „das Risko teilen“ und bietet eine Zahlung von 125 Euro an. Der Berliner bleibt stur. „Wenn überhaupt, dann klage ich den Rest halt zivilrechtlich ein.“ Kohrs: „Aber mein Mandant hat doch schon erhebliche Kosten durch das Verfahren.“ Der Zeuge: „Ist mir egal.“



Schließlich einigen sie sich auf eine Zahlung von 200 Euro. Der Zeuge kann gehen. Die Zahlstelle des Gerichts erstattet ihm die Fahrt- und Hotelkosten.