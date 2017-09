Lüdenscheid - „Dümmer als die Polizei erlaubt.“ Selten traf der Spruch so auf einen Angeklagten zu wie auf den 32-jährigen Lüdenscheider, der vor Strafrichterin Kristina Thies sitzt.

Schon 16 Mal ist der gelernte Maler und Lackierer verurteilt worden. Es waren vergleichsweise harmlose, aber auch hässliche Delikte darunter, etwa eine Vergewaltigung.

Diesmal jedoch sagt die Richterin: „Also, ich finde diese Geschichte super!“ Wie meistens ist der ledige und drogensüchtige Mann am 13. April mal wieder total „abgebrannt“. Dann fasst er einen Plan – und setzt ihn leider sofort in die Tat um.

"Jemand hat mein Portemonnaie geklaut"

Gegen 9 Uhr marschiert er auf die Polizeiwache an der Bahnhofstraße und erstattet Strafanzeige. „Jemand hat mir im Zug nach Lüdenscheid das Portemonnaie geklaut“, berichtet er. 250 Euro weg, Perso weg, EC-Karte auch weg.

Kurze Zeit später melden sich zwei Bauarbeiter, die gerade direkt vor der Polizeiwache zu tun haben und erzählen, dass ein junger Mann soeben in einem Beet vor dem Eingang seine Geldbörse verbuddelt hat. So fliegt der Schwindel auf, der Mann handelt sich ein Strafverfahren wegen Vortäuschens einer Straftat ein, es kommt zur Anklage.

Strafverteidiger Frank Peter Rüggeberg tritt in Aktion. Doch er muss keine juristischen Klimmzüge machen. Sein Mandant sagt zu Kristina Thies: „Ich würde das so einräumen.“ Er habe „nochmal Leistungen von der Stadt“ beziehen wollen.

Damit ist der Prozess fast beendet. Die Zeugen werden entlassen. Doch die Strafrichterin denkt gar nicht daran, den Angeklagten zu verurteilen. Der hat nämlich ganz andere, viel größere Sorgen.

Missglückter Einbruch in laufender Bewährung

Nach der Vergewaltigung verurteilte ein Gericht in Dortmund den Lüdenscheider 2016 zu zwei Jahren mit Bewährung. Während der Bewährungszeit gönnte er sich einen missglückten Einbruch.

Weil er es in Dortmund-Hörde nicht schaffte, ein Fenster eines Kindergartens mit einem Stein einzuschmeißen, hebelte er ein Kellergitter auf. Und machte dabei wohl so viel Krach, dass die Polizei kam und ihn in dem Kindergarten festnahm. Richterin Thies: „Das war auch nicht sehr schlau!“

Es setzte noch ein Jahr, diesmal ohne Bewährung – und der Widerruf der Strafaussetzung nach der Vergewaltigung kommt noch dazu. Damit hat er für die nächsten drei Jahre „ausgesorgt“.

Das Verfahren wegen Vortäuschens einer Straftat wird eingestellt.