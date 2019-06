Bekannten vermöbelt? Vier Lüdenscheider in Schlägerei verwickelt

Lüdenscheid - Bei der Wahrheitsfindung nach einer Prügelei stößt Strafrichterin Kristina Thies an Grenzen.

Strafrichter haben es auch nicht immer leicht. Diesmal sitzt ein Klotz von einem Mann auf der Anklagebank, 44 Jahre alt, Schlosser, Glatze, auffallend tätowiert, nicht vorbestraft.

Er soll am 28. Oktober mit einem Kumpel einen gemeinsamen Bekannten vermöbelt haben. Doch der Kumpel ist nicht auffindbar. Und der 44-Jährige sagt: „Ich weiß gar nicht, um was es geht. An dem Tag war ich zu Hause.“

Strafrichterin Kristina Thies versucht eine Beweisaufnahme. Klar scheint zu sein, dass das Opfer, ein 36-jähriger Arbeitsloser, am Tatabend mit zahlreichen Prellungen und gebrochener Nase ins Krankenhaus musste. Da hatte er 2,6 Promille intus.

Auch seine Lebensgefährtin (40) hat bei der Rangelei Blessuren erlitten. Aber warum das alles? Und: von wem?

Der Angeklagte, verteidigt von Rechtsanwalt Dirk Löber, sagt, er kenne den Verletzten nur ganz flüchtig. Und den vermeintlichen Mittäter kenne er auch nicht besser.

Aber der habe ihn gebeten, ihm zu helfen, weil er sich betrogen fühlte. Es ging wohl um einen Schwarzarbeitsauftrag. Richterin Thies: „Sie wollten also Probleme eines Mannes lösen, den Sie kaum kennen, und sollten dafür einen Mann anrufen, den Sie auch kaum kennen? Da kann man doch auch jede x-beliebige Aldi-Kassiererin um Hilfe bitten.“

Die Aussagen des Pärchens im Zeugenstand bleiben schwammig und widersprüchlich. Der 36-Jährige berichtet über den Verbleib des zweiten Verdächtigen: „Der ist nach Polen abgehauen, weil in Lüdenscheid die Mafia hinter ihm her ist.“

Die Richterin gibt zu bedenken: „Die beiden Zeugen sind gerichtsbekannt.“ Warum die aber jemanden belasten sollten, den sie kaum kennen, „erschließt sich mir auch nicht“.

Der Angeklagte bleibt bei seiner Aussage. Verteidiger Löber: „Er hatte zur Tatzeit Rückenprobleme und war bettlägerig.“ Die Wahrheitsfindung stockt.

Schließlich zieht der Staatsanwalt die Reißleine. Er könne sich eine Einstellung des Verfahrens ohne Erstattung von Auslagen vorstellen – und verweist die Zeugen auf den Weg der Zivilklage. Der Schlosser ist einverstanden.

Sein Strafregister bleibt sauber. Was am Abend des 28. Oktober wirklich passiert ist, bleibt ein Geheimnis.