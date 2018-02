"Heute Abend bist du tot"

Lüdenscheid - Ein 40-jähriger Kfz-Mechaniker hat seine Noch-Ehefrau beleidigt und bedroht. Der Strafrichter stellte das Verfahren gegen ihn gegen Auflagen ein.

Die drei Kinder können – wie immer – nichts dafür. Sie leiden zwischen den Fronten und an Aggressionen in der Familie. Dass die Eltern sich getrennt haben, ist schlimm genug.

Nun sitzt der Vater auf der Anklagebank. Seine Noch-Ehefrau hat ihn wegen Beleidigung und Bedrohung angezeigt. „Du Schlampe, du Hure“, hat er am 13. August zu ihr gesagt. „Heute Abend um 7 bist du tot.“

Der Kfz-Mechaniker (40) aus Lüdenscheid macht keinen Hehl aus seiner Schuld. „Ja, das habe ich gesagt.“ Doch die Umstände seien problematisch gewesen an dem Tag.

Er habe die Kinder nach einem gemeinsamen Tag zur Mutter zurückbringen wollen. Da sei ihm in der Innenstadt der neue Freund seiner Frau über den Weg gelaufen, „und ich habe einen Schlag von ihm abgekriegt“.

Acht Leute hätten um ihn herumgestanden, „ich konnte nix machen“. Und als seine Frau dazukam, habe er sie beleidigt und bedroht.

Strafverteidigerin Karolina Ziaja-Stegk aus Witten merkt an, dass die Noch-Eheleute inzwischen friedlich miteinander umgehen. „Es gab seither keine Vorfälle mehr.“

Große Schwierigkeiten habe es unter anderem gegeben, weil die Frau von ihrem neuen Freund schwanger wurde. Der hatte übrigens am Tattag 1,4 Promille intus, wie Strafrichter Thomas Kabus sagt. Und der gehörnte Familienvater? „Ich hatte nur drei Flaschen Bier getrunken.“

Die Mutter der Kinder, 30 Jahre alt, Schneiderin von Beruf, bestätigt im Zeugenstand, dass es „jetzt nicht mehr solche Probleme“ gibt. Sie hat eine Beule auf der Stirn und einen blauen Fleck am Kinn.

Ihr neuer Lebensgefährte muss nicht mehr aussagen. Er kommt in Jogginghose in den Gerichtssaal, um Fahrtkosten und Verdienstausfall geltend zu machen. Und bittet um eine Bescheinigung. „Ich konnte heute wegen des Termins meine Sozialstunden nicht ableisten.“

Richter Kabus folgt der Einschätzung der Rechtsanwältin. „Im Sinne der Kinder scheint’s derzeit ja zu funktionieren.“ Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft nickt dazu und erklärt sich mit einer Einstellung des Verfahrens einverstanden.

Nun muss der Mechaniker 600 Euro an das Kinderhospiz in Olpe überweisen. Er wird in Raten bezahlen. Denn eine Geldstrafe nach einem Urteil vom März ‘17 wegen Beleidigung ist auch noch nicht vollständig beglichen.