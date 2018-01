Belästigungs-Vorwurf bleibt unbewiesen

Lüdenscheid - Strafrichter Lyra hat ein Verfahren gegen einen Rentner aus Lüdenscheid wegen sexueller Belästigung einer 15-Jährigen gegen Zahlung von 600 Euro an eine gemeinnützige Organisation eingestellt.

Ein längst pensionierter Richter am Landgericht Hagen sagte vor etwa 20 Jahren am Ende eines Prozesses den Satz: „Man sollte niemandem wünschen, sexuell missbraucht zu werden, aber genauso wenig, unschuldig des sexuellen Missbrauchs bezichtigt zu werden.“

Allzu oft bewegt sich die Justiz bei der Wahrheitssuche in einem Graubereich. So auch im Fall eines 69-jährigen Lüdenscheiders. Der muss sich wegen sexueller Belästigung einer Schülerin (15) vor Strafrichter Andreas Lyra verantworten.

Das Mädchen sagt, der Nachbar habe versucht, sie unsittlich zu berühren. Auf einem Schulhof. Der Mann – gelernter Bäcker, geschieden, kleine Rente – bestreitet sexuelle Gelüste und sagt: „Das ist mir alles neu.“ Und: „Ich will, dass die Wahrheit rauskommt.“

Aussage steht gegen Aussage. Zeugen des angeblichen Übergriffs gibt es nicht. Konkrete Beweise sind Mangelware. Richter Lyra hat die Schulleiterin vorgeladen.

"Was mache ich, wenn mir jemand zu nahe kommt?"

Nach ihrer Aussage war der erste Hinweis des Mädchens vage. „Sie fragte 'Was mache ich, wenn mir jemand zu nahe kommt?'.“ Aber es gebe „viele Geschichten, mit denen sie so ankommt“. Zum Beispiel die Sache mit dem Plastiktütchen mit weißem Pulver, das sie auf dem Schulgelände gefunden haben will. „Da waren aber keine Drogen drin, sondern Mehl.“

Das Werben um Aufmerksamkeit stecke wohl dahinter, mutmaßt die Rektorin, zumal das Verhältnis der Schülerin zu ihren Adoptiveltern „schrecklich angespannt“ sei. „Sie sucht nach emotionaler Anerkennung.“

Die Psychotherapeutin der 15-Jährigen spricht von „Bindungsstörungen“ und „Bedürftigkeit nach Zuwendung“. Ob sie Begebenheiten erfinde, will der Richter wissen. Antwort: „Nein!“ Aber sie überzeichne Geschehnisse, wohl geprägt von der Angst, dass ihr nicht geglaubt wird. Lyra wendet ein: „Das eine schließt das andere nicht aus.“

Das Mädchen sagt ebenfalls aus, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Sie wiederholt ihre Schilderung. Offenbar nicht überzeugend genug.

Der Strafrichter stellt das Verfahren gegen Zahlung von 600 Euro an den Förderverein der Schule An der Höh ein. Der Rentner nickt traurig: „600 Euro kann ich in Raten abdrücken. Ich gehe ja noch nebenbei Flaschen sammeln.“