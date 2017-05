Amtsgericht: „Leichtfertig“ den Staat betrogen – milde Strafe

Lüdenscheid - Gewerbsmäßiger Betrug in fünf Fällen. Keine Kleinigkeit, die sich der 67-Jährige geleistet hat – strafrechtlich betrachtet. „Doch die persönliche Lebensgeschichte wirft ein anderes Licht auf den Fall“, sagt Strafrichter Thomas Kabus. Und die Tatsache, dass der Landschaftsgärtner eine „hohe Kooperationsbereitschaft“ zeige, spricht ebenfalls für Milde. Der Angeklagte hat das Verfahren gegen sich per Selbstanzeige ins Rollen gebracht.

Er bezieht nämlich – „der Rücken“ – eine kleine Erwerbsunfähigkeits-Rente und Sozialhilfe. Und hatte sich Anfang 2011 in seinem ersten Antrag auf „Stütze“ verpflichtet, jede Veränderung seiner Einkommensverhältnisse mitzuteilen. Und dann ging die Schwarzarbeit los. Er malochte, sagte nichts darüber, das Amt überwies weiter. Bis Dezember ‘15 summierten sich die Überzahlungen der Behörde auf 16 874,17 Euro.

Strafverteidiger Marc Seuster schiebt den Schwarzen Peter zu der alten Dame, in deren Auftrag und auf deren Grundstück der Landschaftsgärtner gearbeitet hat. „Sie sagte ihm, er sei als geringfügig Beschäftigter angemeldet und müsse das nicht angeben.“ Das habe sein Mandant „leichtfertig geglaubt“. Der Angeklagte sagt: „Wenn ich gewusst hätte, dass ich mich strafbar mache, hätte ich das Geld von ihr nicht auf mein Konto überweisen lassen.“

Dann habe die Frau ihm einmal leihweise mit 4000 Euro ausgeholfen. „Ich sollte so lange gratis für sie arbeiten, bis ich alles zurückgezahlt habe.“ Er schreibt ihr in einem Brief, er zahle nichts zurück. Und wenn sie das nicht akzeptiere, lasse er sie mit auffliegen – wegen Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung. Sie zeigt ihn darauf wegen Erpressung an. Das bringt ihm einen Strafbefehl über 900 Euro ein.

Der 67-Jährige kämpft gegen die Tränen, als er über sein Leben erzählt. Die ersten 21 Jahre verbringt er im Heim, wird geschlagen und sexuell missbraucht. „Dann haben sie mich raus in die Welt geschickt.“ Sein erster Chef entrichtet keine Rentenbeiträge für ihn, „das habe ich erst mit 30 gemerkt“. Der Landschaftsverband und die Kirche bezahlen eine Entschädigung für das erlittene Leid im Heim, 34 500 Euro. Er gibt das Geld an seine Familie weiter, „damit wollte ich nichts mehr zu tun haben“.

Amtsanwalt Markus Desecar plädiert auf zehn Monate mit Bewährung. Ohne Auflagen. So lautet auch das Urteil des Richters.