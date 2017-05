Amtsgericht: Sie hat keinen guten Lauf

Lüdenscheid - Es ist offenbar ein ganz schwerer Gang für die Frau. Dabei hat sich die 36-Jährige gar nicht viel zu Schulden kommen lassen. Fahrlässige Körperverletzung im Straßenverkehr – ein Fahrfehler, kann passieren. Doch dann hat sie die 300 Euro Geldstrafe aus dem Strafbefehl nicht bezahlt. Und sitzt nun auf der Anklagebank.

Die gelernte Werkzeugmechanikerin hat derzeit keinen guten Lauf. Am 19. Juli, 21.35 Uhr, fährt sie in ihrem Ford die Werdohler Landstraße hinauf. In Höhe der Aral-Tankstelle will sie auf die rechte Spur wechseln. „Ich habe den Blinker gesetzt, Schulterblick, niemanden gesehen, rüber, da hat’s auch schon geknallt.“ Eine Frau in dem anderen Auto wird leicht verletzt, die 36-Jährige wartet, bis deren Vater und die Polizei vor Ort sind. So weit, so gut.

Der schriftliche Strafbefehl eröffnet ihr die Chance, die 300 Euro in 50er-Raten zu bezahlen. Sie richtet dafür einen Dauerauftrag ein. Strafrichter Thomas Kabus sagt: „Sie haben die Fristen verbummelt.“ Es sei nur eine einzige Rate eingegangen. Verteidiger Dominik Petereit hat seine arbeitslose Mandantin vor dem Prozess „eingenordet“. Sie erklärt: „Ich litt in der Zeit unter einer starken Depression und hatte wirtschaftliche Schwierigkeiten.“

Das mit dem Dauerauftrag habe deshalb nicht funktioniert. Sie habe alles schleifen lassen. „Da ist man schon froh, wenn man den Arsch zum Duschen hochkriegt, glauben Sie mir!“

Petereit lotet die Möglichkeiten einer Einstellung des Verfahrens gegen Auflagen aus. Seine Mandantin ist nicht vorbestraft. Doch Amtsanwalt Markus Desecar hat was dagegen. Er traut der Zahlungsmoral der Hartz-IV-Empfängerin nicht über den Weg – und plädiert immerhin auf eine Reduzierung der Geldstrafe. Die Angeklagte hat das letzte Wort. „Tja, schön, dass es vorbei ist.“

Richter Kabus verurteilt die Frau zu einer Geldstrafe von 225 Euro.