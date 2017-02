Amtsgericht: „Ich hätte mich fast totgesoffen“

Lüdenscheid - Der Absturz war heftig, das Aufschlagen fast tödlich. Tiefer ging’s nicht mehr. „Ich hätte mich fast totgesoffen.“ Also macht sich der 38-Jährige auf den langen Rückweg, hoch ans Licht, weg von der „Trinkerbagage“, wie er sagt – und hinein in ein geregeltes Leben. Sieben Anklagen sind aus der dunklen Zeit übrig geblieben. Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung, Diebstahl und so weiter. Die muss das Erweiterte Schöffengericht noch aburteilen.

Neben Strafverteidigerin Julia Kusztelak sitzt ein Geläuterter. Haarschnitt adrett, Kleidung gepflegt, Tattoos am Hals durch einen Hemdkragen fast verdeckt. Er hat Maurer gelernt, dann Koch, beide Lehren abgeschlossen. In seiner Heimatstadt Schwerin wohnen seine geschiedene Frau und vier Kinder. Die Vorsitzende Richterin Kristina Thies fragt: „Haben Sie Kontakt zu Ihren Kindern?“ – „Nein, will ich auch nicht.“ Vielleicht sollen sie ihren Vater so nicht sehen. Obwohl er schon schlimmer ausgesehen haben muss.

Es sind Zeugen geladen. Die sollen sich zu den Exzessen, den Schlägereien und gegenseitigen Beschimpfungen äußern. Ob der Angeklagte wirklich einem Zechkumpanen die Zigarette in der Handfläche ausgedrückt hat. Ob er Polizisten beleidigt und bedroht hat. Einer Frau eine Ohrfeige verpasst oder einem Pärchen geschrieben hat: „Ich lasse euch erschießen.“

Die Zeugen sind wichtig, weil der Mann aus Mecklenburg-Vorpommern sich an kaum etwas aus der Anklageschrift erinnern kann. Aber er streitet auch nichts ab. Bis auf die Sache mit der Zigarette und einen kleinen Diebstahl. Die Richterin fragt: „Haben Sie irgendwas davon mal nüchtern gemacht?“ – „Nein!“ Das gilt wohl auch für seine 22 Vorstrafen. Beisitzer Andreas Lyra möchte wissen: „Was war denn so Ihr Tagespensum?“ – „15 bis 20 Flaschen Bier und eine Flasche Jägermeister habe ich so weggenascht.“

Deshalb sind die Zeugen so wichtig. Bloß: Die Zeugen erscheinen nicht. Es ist 12.15 Uhr, als die Polizei zwei von ihnen zu Hause abgeholt und in den Gerichtssaal gebracht hat. Sie sind sturzbetrunken. Ein 49-Jähriger, äußerlich ein Wrack, hält sich mühsam auf dem Zeugenstuhl. Ob er schon was getrunken habe, will die Richterin wissen. „Paar Bierchen“, so die gelallte Antwort. „Wie viele?“ – „Hab’ ich nicht gezählt.“

Zuverlässig und „trocken“

Die Richter haben ein Einsehen. So wird das nichts. Die Männer können wieder gehen. Und hinterlassen Kneipenluft. Der Angeklagte schaut hinterher und stöhnt auf: „Mein Gott, so habe ich auch mal ausgesehen!“

Er lebt jetzt im ambulant betreuten Wohnen in Iserlohn, fern seiner alten Szene. Seine Therapeuten sagen, er sei zuverlässig, pünktlich und „trocken“. Trotzdem droht ihm der Maßregelvollzug, mindestens zwei Jahre. Der könnte auch zur Bewährung ausgesetzt werden. Der Dortmunder Psychiater Dr. Bernd Roggenwallner mag sich noch nicht abschließend äußern. Rechtsanwältin Kusztelak strebt eine Bewährungsstrafe ohne Maßregel an.

Der Prozess wird am Donnerstag um 9 Uhr im Saal 125 fortgesetzt.