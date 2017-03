Amtsgericht: Gleiches Recht wie Marco Reus

Lüdenscheid - Gleiches Recht für alle! Als Dortmunds Mittelfeldspieler Marco Reus im Dezember 2014 mit einem gefälschten Führerschein erwischt wurde, stellten die Behörden das Verfahren wegen Urkundenfälschung ein. Für das Fahren ohne Fahrerlaubnis bezahlte der BVB-Star eine Geldstrafe von 540 000 Euro. Der etwas struppig wirkende 62-jährige Arbeitslose, der bei Strafrichter Andreas Lyra auf der Anklagebank sitzt, hat es dem Kicker nachgemacht – und hofft nun auf Gleichbehandlung.

Rechtsanwalt Martin Krüner aus Hagen, Verteidiger des ehemaligen Schmiedehelfers, schildert die bewegte Vergangenheit seines Mandanten. In der 70er-Jahren habe die Polizei den mal mit einem Mofa, aber ohne Führerschein geschnappt. Seitdem liege er mit den Behörden im Clinch und habe es noch nicht geschafft, eine Fahrerlaubnis zu kriegen. „Jetzt wollte er es dem Staat wohl mal heimzahlen.“

Am 9. April stoppt ihn eine Streife. Er sitzt auf einem Suzuki-Motorrad, zeigt einen stümperhaft schlecht gefälschten „Lappen“ vor – und fliegt natürlich auf. Die Erklärung, die Richter Lyra von dem Mann hört, klingt überraschend. „In dem Dorf, in dem ich wohne, haben sich die Leute schon lustig über mich gemacht.“ Man habe gelästert, er sei „total bekloppt“, und er sei schon gar nicht mehr zum Einkaufen gegangen vor Scham. Da habe er in einem Gebüsch einen rosafarbenen Ersatzführerschein gefunden und erstmal „lange bei mir rumliegen lassen“. Die Hänseleien hätten nicht aufgehört, und eines Tages „wurde mir alles zu viel“.

Der Richter zieht das Dokument aus einer Tüte. Das Geburtsdatum der letzten Besitzerin ist unvollständig überkritzelt, das Passbild ein bisschen schief eingeklebt, drei Unterschriften des Angeklagten verdecken behördliche Einträge eher notdürftig. Das Ganze ist mit einer Plastikfolie dilettantisch „laminiert“. Lyras Frage klingt mitfühlend. „Haben die Leute dann wenigstens aufgehört zu reden?“ – „Ja, ich war froh!“ Und: „Aber ich hätte besser gar nix vorgezeigt. Es war eine Dummheit, es tut mir leid, wird nicht wieder vorkommen.“

Ob die Geschichte mit dem zufälligen Fund des „Lappens“ stimmt, ist dem Hartz-IV-Bezieher nicht zu widerlegen. Marco Reus hatte einen holländischen Fantasieführerschein dabei, als er gestellt wurde. Inzwischen fährt der Fußballer legal. Der 62-Jährige hingegen hat kaum noch Hoffnung. „Für mich ist der Zug wohl abgefahren.“ Der Richter sagt: „Ja, die behördliche Argumentation ist oftmals festgefahren. Da rennt man dann vor die Wand.“ Das Urteil ergeht wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, 750 Euro Geldstrafe. Was die Urkundenfälschung angeht, wird das Verfahren eingestellt.