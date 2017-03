Amtsgericht: Geldstrafen nach Schlägerei unter Disco-Besuchern

Lüdenscheid - Letztlich ist nicht allzu viel passiert. Ein junger Mann, der seine Schwester beschützen will, holt sich etliche Beulen am Kopf und eine Bisswunde an der rechten Hand. Wer genau in der Dönerbude nahe der ehemaligen Discothek B6 zugeschlagen oder getreten oder gebissen hat, lässt sich nach Einschätzung der beiden Strafverteidiger nicht sagen.

Arnd Katzke: „Die Vorwürfe lassen sich durch gar nichts belegen.“ Dirk Löber: „Wir können hier nichts feststellen.“ Beide beantragen jeweils Freispruch für ihre Mandanten.

Doch Strafrichter Thomas Kabus verurteilt die beiden Angeklagten zu Geldstrafen – 2400 Euro für den einen, 3000 Euro für den anderen. Das Urteil ergeht wegen gefährlicher Körperverletzung, weil mehrere Männer über ihr Opfer hergefallen sein sollen. Zu dem Urteil trägt wesentlich die Aussage des Zeugen bei, der am ersten Verhandlungstag unentschuldigt fehlte. Der muss jetzt noch mit einem Ermittlungsverfahren wegen Falschaussage rechnen.

Denn wenige Tage nach der Keilerei belastete der heute 25-Jährige bei der Polizei die Angeklagten. Unter anderem soll der Jüngere einen Stuhl geworfen haben. Klar ist immerhin, dass der Zeuge vorher in der Discothek wohl den „Startschuss“ für die Auseinandersetzung abgegeben hat. Er zeigt auf einen der Angeklagten und sagt zu Richter Kabus: „Ich habe ihm eine geknallt.“

Doch jetzt will er von seinen eigenen Angaben nichts mehr wissen und nimmt die Anschuldigungen zurück. Dafür handelt sich der Maschinen- und Anlagenführer eine Belehrung darüber ein, dass falsche Verdächtigung und Falschaussage Straftatbestände sind. Er bleibt dabei: Nur einer, „ich weiß nicht, wer“ habe geschlagen. Und der andere „wollte den Stuhl schmeißen, hat er aber nicht“.

Die Angaben der Angehörigen aus der gegnerischen Clique waren laut Richter Thomas Kabus „hingegen deutlich detailreicher und konstanter“ – und deshalb glaubwürdiger. Doch er nimmt strafmildernd einen minderschweren Fall an, weil die Angeklagten nicht einschlägig vorbestraft sind und es „keine gravierenden Verletzungen“ gegeben hat.

Lesen Sie dazu auch:

Schlägerei nach B6-Besuch: Strafrechtliche „Nachwehen“