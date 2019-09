Unternehmen aus dem MK: Insolvenz droht

Verlust in 2012: 450.000 €.

Seitdem in der Bilanz jedes Jahr "nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbeträge", die sich von 100.000 € (in 2012) bis zur letzten Veröffentlichung der Bilanz von 2017 auf 483.000 € gesteigert haben. Dass da das Wegbrechen eines Kunden der Insolvenzgrund sein soll, scheint etwas zu kurz gegriffen, wenn man das Unternehmen ein halbes Jahrzehnt lang, in dem die Wirtschaft richtig boomte, nicht zurück in den grünen Bereich bekommen hat...

Sehr schade für die Mitarbeiter, um die es mir sehr Leid tut. Hoffentlich findet sich ein Investor oder das Ruder kann anderweitig rum gerissen werden!