Amtsgericht: Brötchen, Kaffee und Pöbeleien

Lüdenscheid - Amtsanwalt Markus Desecar bemüht sich um Zurückhaltung. Er sagt, dass der Angeklagte (33) sich „nicht so benommen hat, wie man sich das am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr in einer Bäckerei vorstellt“. Das Urteil von Strafrichter Thomas Kabus fällt weniger diplomatisch aus: 2100 Euro Geldstrafe wegen Hausfriedensbruchs und Beamtenbeleidigung.

4. Dezember, 7.45 Uhr, am „Knapp“. „Es ist alles ruhig, Lüdenscheid schläft, außer die beiden Euphorisierten“, sagt einer der Zeugen, ein 33-jähriger Polizist. Der Angeklagte, arbeitslos, allein lebender Vater zweier Kinder, kommt mit einem Kumpel von einer Weihnachtsfeier. Auf der Suche nach Frühstück – mit schwerer Schlagseite. Der Polizist hat nicht ganz Recht. Ein paar Frühaufsteher und natürlich die Bäckerei-Fachverkäuferin sind auch schon wach. Die beiden, heißt es in der Akte, pöbeln rum, provozieren Kunden – und gehen auch dann nicht, als die Verkäuferin sie auffordert, den Laden zu verlassen. Der 33-Jährige auf der Anklagebank verteidigt sich selbst. Unter anderem mit dem Satz „Ich hab’ nix gemacht“. Er habe friedlich bei Kaffee und Brötchen gesessen, dann seien auf einmal die Polizisten reingekommen und hätten ihn rausgeholt. Die Beamten erinnern sich gut an den Einsatz. Und daran, dass der Mann sie mehrfach als „Arschlöcher“ tituliert und gesagt habe: „Ich mache hier in Deutschland, was ich will“. Markus Desecar sagt, dadurch seien die „Beamten in ihrer Ehre herabgewürdigt“ worden. Und so friedlich, wie der Angeklagte es darstellt, sei das alles nicht gewesen. Immerhin: Unabhängig von der Verkäuferin hat ein weiterer Bürger bei der Polizei angerufen. „Kommen Sie schnell, hier geht’s gleich los.“ Der Angeklagte sagt, er sei chronisch krank. „Ich hab’ schon einen Meter Darm weg.“ Richter Kabus rät ihm: „Dann würde ich den Alkohol weglassen.“ Antwort: „Ich trinke sehr selten.“ Und es tue ihm leid, was er gemacht hat. „Sonst bin ich immer ganz ruhig.“ Das Verfahren gebe es ja nur, „um mir Geld abzuziehen“. Und mit der Geldstrafe kann er sich auch nicht anfreunden. „Dann sitze ich das lieber ab.“