Amtsgericht: Angepasste Ermittlungsakten

Lüdenscheid - Es geht um eine ganze Menge. Drei laufende Bewährungen stehen auf dem Spiel. Summa summarum drei Jahre und sieben Monate. Und jetzt schon wieder eine Anklage. Das macht den 47-Jährigen aus Schwerte nervös. Der Staatsanwalt wirft ihm Drogenhandel vor. Strafverteidiger Andreas Trode muss helfen.

Tatort ist der Saitensprung am Rathausplatz, eine Bar für Nachtschwärmer, 17. Juli, 3.40 Uhr. Der immerhin 24fach Vorbestrafte kippt mit einem Freund ein paar Tequilas. Und hat Kokain in der Hosentasche, 2,77 Gramm. Als sein Freund irgendwann umfällt, mischt sich ein anderer Gast ein und fragt, was los ist. „Da habe ich ein Tütchen aus der Hosentasche geholt und gesagt, dass das Zeug wohl heftig wirkt.“ So weit die Version des Angeklagten.

Der andere Gast behauptet später, der 47-Jährige habe ihm den Stoff zum Verkauf angeboten. Was der Schwerter noch nicht weiß: Der andere Gast ist Polizist, ausgerechnet. Jedenfalls entsteht ein Gerangel. Der mutmaßliche Dealer berichtet über Schläge und Tritte des Polizisten und dreier Türsteher, „ich hatte danach sogar Blut im Urin“. Er landet gefesselt und einigermaßen demoliert im Polizeigewahrsam. Das Ermittlungsverfahren beginnt.

Auch gegen den Polizisten. Obwohl ein Kollege des Beamten zwischendurch wohl noch einen wohlwollenden Vermerk über ihn in die Akte eingefügt hat. Strafrichterin Kristina Thies nimmt es pikiert zur Kenntnis. „Das Verfahren gefällt mir nicht. Ich habe kein Verständnis dafür, dass Akten hinterher angepasst werden.“

Rechtsanwalt Trode wird noch deutlicher. „Polizisten sind auch private Menschen. Wenn die saufen gehen und dann mehr als ein Promille intus haben, dann sollten sie besser die Füße stillhalten!“ Die Vernehmung des Polizisten und der rabiaten Türsteher steht bevor. Doch die Richterin wählt einen anderen Kurs. Den Besitz der Drogen hat der Angeklagte ja zugegeben, mehr ist ihm ohnehin nicht nachzuweisen. „Dieses Verfahren ist keines, wofür ich jemanden ins Gefängnis schicke.“ Der Staatsanwalt lenkt ein.

Es gibt vier Monate mit Bewährung. Der 47-Jährige bleibt auf freiem Fuß. Sollte er sich nicht gut führen und einen Widerruf provozieren, hätte er nun drei Jahre und elf Monate abzubrummen.