Amtsgericht: Angeklagter glänzt mit immer neuen „abenteuerlichen“ Geschichten

Ein Angeklagter, der sein Auto nicht betrunken gefahren, sondern geschoben haben will. Und ein angeblicher Entlastungszeuge, der nicht aufzufinden ist, sorgten am Amtsgericht für Verwunderung.

Lüdenscheid – Setzte sich ein 53-jähriger Lüdenscheider am 28. August 2022 völlig betrunken ans Steuer seines Mercedes, und entzog ihm die Polizei den Führerschein zu Recht? Auch nach einer zweistündigen Sitzung konnte diese Frage im Amtsgericht Lüdenscheid nicht beantwortet werden – ebenso wenig wie eine weitere Frage: Setzte sich der Angeklagte – nunmehr ohne den beschlagnahmten Führerschein – gut eine Woche später erneut ans Steuer, und entfernte er sich nach einem von ihm verursachten Bagatellunfall, ohne die Sache zu klären?

Die von der Anklage stark abweichende Darstellung des Angeklagten, der sich gegen einen zuvor ergangenen schriftlichen Strafbefehl wehrte, konnte nicht widerlegt werden. Nicht er habe am 28. August '22 am Steuer seines Autos gesessen, sondern ein Bekannter, den er auch namentlich benannte. „Der trinkt nie und ist dann auch gefahren“, behauptete der Angeklagte. In jener Nacht sei der Bekannte nach einem Streit wütend abgezogen, weshalb ihn die Polizei nicht mehr vor Ort antreffen konnte.

Angeblicher Zeuge ist nur schwer greifbar

Der angebliche Entlastungszeuge war geladen, erschien aber nicht im Amtsgericht. Schon an diesem Punkt hätte die Verhandlung eigentlich ausgesetzt und neu terminiert werden müssen. Der Entlastungszeuge ist allerdings nur schwer greifbar: Nach Angaben des Angeklagten lebt er in Albanien. „Er ist seit 15 Tagen nicht mehr in Deutschland.“

Grund für die Fortsetzung der Verhandlung war offenbar die Hoffnung, dass die zahlreichen anderen Zeugen die Geschichte würden aufklären können. Doch die Polizeibeamten, die in jener Nacht gegen null Uhr kurz vor der Einmündung der Gasstraße auf die Altenaer Straße eintrafen, begegneten dem Angeklagten außerhalb seines Fahrzeugs. Einer der Beamten schilderte die Situation: Ein Autofahrer hatte beobachtet, wie der Mercedes in „starken Schlangenlinien“ durch den Rathaustunnel in Richtung Altenaer Straße gefahren war. Das Auto sei „ziemlich demoliert“ gewesen und habe platte Reifen gehabt, erinnerte sich der Beamte. „Der Angeklagte kam aus einem Gebüsch und war superalkoholisiert.“ Für die Beamten schien die Situation eindeutig: „Das Auto war offen, er hatte den Schlüssel, und seine Geldbörse lag im Auto.“

Für sie lag die Schlussfolgerung aus diesen Indizien und dem Gebüsch-Aufenthalt des Angeklagten auf der Hand: „Er wollte nicht erwischt werden und hat versucht, dort wegzukommen.“ Sollte die davon abweichende Darstellung des 53-Jährigen nicht stimmen, so machte sein Auftritt vor Gericht doch eines deutlich: Es ist schon eine große Gabe, zu reden wie ein Wasserfall und dabei überzeugend aufzutreten – mit dem Ziel, die professionellen Prozessbeteiligten mit derart vielen angeblichen Geschehensdetails zu überschütten, dass diesen schwindlig wird und sie den Überblick verlieren. „Ich bin tatsächlich etwas verwirrt“, gab Richter Daniel Krabs schließlich zu.

„Er hat sich aufgeführt wie ein Hornochse.“

In dieser Situation tat die Klarheit einer 61-jährigen Zeugin gut: Die Anklage ging davon aus, dass der Angeklagte ihr Auto am 5. September 2022 bei einem wilden Fahrmanöver auf der Reckenstraße touchiert und leicht beschädigt hatte. Dabei soll er selbst am Steuer gesessen haben.

Der Angeklagte gab hingegen an, dass das Auto gar nicht selbstständig gefahren, sondern geschoben worden sei. Außerdem sei die Zeugin zurückgerollt und habe den Unfall ihrerseits verursacht. Die wies diese Darstellung als „abenteuerlich“ zurück: „Er hat sich aufgeführt wie ein Hornochse.“

Es gab mithin gute Gründe dafür, dass die Ungläubigkeit gegenüber den Erzählungen des Angeklagten immer mehr zuzunehmen schien. Seine alle Beteiligten ermüdende Eloquenz und sein immer wieder mahnend hin und her bewegter Zeigefinger zeigten allerdings Wirkung, die der Verteidiger zum richtigen Zeitpunkt nutzte: „Machen wir einen ganz neuen Termin im Herbst irgendwann.“ Richter Daniel Krabs folgte diesem Vorschlag und machte deutlich, dass es diesen Termin wohl erst im nächsten Jahr geben wird. Vielleicht ist das Konzept des Totreitens eines Strafverfahrens ja ein durchaus Erfolg versprechendes.