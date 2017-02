Lieblingssongs im Lönneberga

Lüdenscheid - Mit mehr Platz als gewohnt und Gerüchen nach gerade erst beendeten Handwerksarbeiten wartete das Lönneberga auf. Bei der ersten Veranstaltung nach der Renovierung stand mit Ampersand gleich eine Band aus Lüdenscheid auf der Bühne, die an diesem Abend nach einer Show im Rahmen der Veranstaltung „Heimathelden 2.0“ bei Dahlmann erst ihren zweiten gemeinsamen öffentlichen Auftritt absolvierten.

Ampersand wurde von Musikern gegründet, die sich in Lüdenscheid und Umgebung bereits in anderen Formationen einen Namen gemacht haben: Björn Bergs und Julia Späinghaus sowie Benjamin Schlanzke (Gitarre, Backing Vocals), Max Jalaly (Bass) und Stefan Wecker (Schlagzeug). Ihr Repertoire, das derzeit bereits etwa 17 Songs umfasst, ist außergewöhnlich, da sich die Künstler nicht an ein spezielles Genre halten, sondern einfach ihre Lieblingssongs aus acht Jahrzehnten Musikgeschichte mischen und den Stücken einen individuellen und lockeren Stil gegeben haben. Mit einem relativ neuen Song, dem Hit „Valerie“ von Amy Winehouse startete die Band in den Abend. Entspannte Klassiker wie der Song „Fly Me To The Moon“, der unter anderem durch Frank Sinatra bekannt wurde, aber auch Jazz-Klassiker wie „All Of Me“ oder „Georgia On My Mind“, bei denen Björn Bergs mit kraftvoller Stimme brillieren konnte, führten zu einem Finale, bei dem die Formation sogar einen Ausflug in den Hip Hop mit „No Diggity“ unternahm. „All About That Bass“, eigentlich ein Lieblingssong von Julia Späinghaus, war an diesem Abend im Zugabenteil noch ein zweites Mal mit Björn Bergs am Gesangsmikro zu hören.